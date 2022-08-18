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2 часа назад

Психолог назвал желание партнеров отдыхать отдельно тревожным сигналом

Lenta.ru

Желание партнеров отдыхать отдельно является тревожным сигналом, уверен психолог, кандидат психологических наук Александр Невеев. Причины такого поведения в паре он назвал в интервью для Ura.ru.

Желание партнеров отдыхать отдельно назвали тревожным сигналом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психолог объяснил, что стремление проводить время без второй половины может помочь обновить чувства. Но если такое желание возникает на регулярной основе, например, каждые две или три недели, то, по словам Невеева, это указывает на проблемы в паре. В таком случае он посоветовал обратиться к специалисту, вместе с которым стоит проанализировать отношения и понять причину тяги побыть без партнера.

Психолог также рассказал о возможных причинах такого поведения.

«Говорить это может о многих вещах. Например, о том, что вы совершили ошибку, вступая в серьезные отношения, а также о том, что вы развивались на протяжении этих отношений, и они пошли в разных направлениях»,

— сообщил он.

Невеев подчеркнул, что хорошая семья должна представлять собой слаженную команду, внутри которой гораздо интереснее проводить время, чем с посторонними людьми.

«Не нужно воспринимать, что любые здоровые отношения — это строго нос к носу и никуда ни в какую сторону не смотрите»,

— призвал он не впадать в другую крайность. Он пояснил, что отношения различаются по степени тесноты: кто-то нуждается в совсем близких, а кому-то периодически нужно проводить время отдельно.

«Хотя на самом деле проблема очень сложная, и анализировать тут нужно всегда конкретную семью»,

— резюмировал психолог.

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