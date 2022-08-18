Желание партнеров отдыхать отдельно назвали тревожным сигналом

Психолог объяснил, что стремление проводить время без второй половины может помочь обновить чувства. Но если такое желание возникает на регулярной основе, например, каждые две или три недели, то, по словам Невеева, это указывает на проблемы в паре. В таком случае он посоветовал обратиться к специалисту, вместе с которым стоит проанализировать отношения и понять причину тяги побыть без партнера.