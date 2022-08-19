Как помириться даже после серьезной ссоры

Избегать конфликтов не стоит, но важно иметь алгоритм их разрешения.

Конечно, отношений без ссор не бывает, но иногда найти правильные слова и помириться труднее, чем выяснить, кто прав и виноват в конфликте. Психологи считают, что неверные действия в попытках помириться часто приводят к ухудшению отношений.

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Поэтому важно знать правильный алгоритм выхода из ссоры, при котором ни одной из сторон не останется неприятного послевкусия.

Вспомните о том, кто вы

В течение жизни мы примеряем множество социальных ролей: дочь, жена, мать, коллега… Во время конфликта часто супруги забывают о том, кто они друг для друга. Но после ссоры важно снова надеть на себя эту роль: вы — любящая жена, которая хочет мира и гармонии в семье.

Попробуйте вспомнить об этом наедине с собой, прокрутить в памяти приятные моменты, когда вы чувствовали себя именно так. Только после этого стоит заводить разговор с партнером.

Выбрать мотивацию

С точки зрения психологии, существует два вида мотивации в конфликтной ситуации:

Военная предполагает поиск правых и виноватых;

Мирная — желание прояснить и устранить проблему с пользой для обеих сторон.

Вряд ли вы желаете превращать свою семью в театр военных действий, а значит, мотивация должна быть мирной. Помните о необходимости компромисса, когда начинаете разговор после ссоры, не пытайтесь доказать неправоту партнеру, вместо этого ищете точки соприкосновения — они точно есть в любой ситуации.

В мирной мотивации каждый из партнеров чувствует необходимость понять и принять другого, а значит, шансов на примирение становится гораздо больше.

Проясните обстоятельства

Мы все склонны искажать происходящее. Это происходит не специально, но точка зрения меняет обстоятельства в нашей голове. Часто ссора начинается из-за того, что вы или партнер неправильно услышали и не поняли друг друга.

Попробуйте посмотреть на ситуацию глазами избранника. Конечно, эмоции мешают сделать это, но попытайтесь задать ему вопросы, предполагающие объяснения происходящего.

Уточни, пожалуйста, почему ты поступил так?

Я правильно поняла тебя?

Как выглядит эта ситуация с твоей стороны? Я хочу понять тебя

Озвучьте, что поняли партнера

После того, как возлюбленный изложил свое видение происходящего, вы сможете понять, что его поступки были продиктованы не желанием навредить вам иди сделать больно.

Важно, чтобы партнер услышал, что вы поняли его. Озвучьте это, скажите, что теперь вам ясно, как он видит ситуацию. И предложите рассказать, как это выглядело для вас.

Придите к соглашению

Любые переговоры должны закончиться подписанием мирного соглашения. Понимание друг друга и эмпатия помогут найти дополнительные точки соприкосновения.

Ищите не виноватого, а способ исправить и не допустить повторения неприятностей в будущем. Например: «Мне было одиноко от того, что ты две недели задерживался на работе. Давай запланируем несколько вечеров только вдвоем?»