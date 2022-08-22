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55 минут назад

Психолог развеяла популярные мифы о долгом воздержании

Lenta.ruиещё 1

В обществе бытует мнение, что при долгом воздержании от секса в организме возникают застои крови, но это неправда, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла и другие популярные мифы об интимной близости.

Психолог развеяла популярные мифы о долгом воздержании
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По словам психолога, не существует такого понятия, как «секс для здоровья». Она уверена, что эту фразу произносят те, кто подменяет свои истинные потребности в интимной близости желанием хотя бы на какое-то время быть рядом с партнером.

«Если накопилось сексуальное возбуждение, но не происходит разрядки ни в сексе, ни при самоудовлетворении, организм может самостоятельно ее получить: например, оргазм может случиться во сне», — рассказала Путинцева.

Нет четких границ и норм, как часто должен человек заниматься сексом. На это влияют многие факторы: состояние здоровья, уровень либидо, религиозные воззрения, пояснила собеседница «Ленты.ру».

В сети в обществе циркулируют слухи, что при долгом отказе от секса в области малого таза возникают застои крови. Это всего лишь один из мифов, отметила Путинцева. По ее словам, даже, если человек возбудился и кровь прилила к гениталиям, это не значит, что здесь и сейчас необходимо получить сексуальную разрядку. Как только снизится степень возбуждения, организм продолжит работу в своем привычном ритме.

Лучше совсем отказаться от секса, чем заниматься им при отсутствии желания, например, в угоду партнеру, обратила внимание психолог-сексолог. Такая близость не принесет радости, но может ухудшить психологическое состояние.

Любовь,
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