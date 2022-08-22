Психолог назвала способ перестать попадать в токсичные отношения

«В таких сказках всегда есть много оговорок и вероятный сценарий отношений, на который женщина будет неосознанно западать и возбуждаться. Осознавание этого поможет распознать крючки, за которые цепляется женщина. Дальше появляется выбор: разыгрывать снова и снова то, что приводит к трагедии, или нет», — объяснила она.