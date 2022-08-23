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2 часа назад

Подавайте холодной: 5 способов красиво отомстить бывшему

WomanHit.ru

Желание насолить тому, кто сделал больно, иногда перевешивает здравый смысл.

Подавайте холодной: 5 способов красиво отомстить бывшему
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Гнев — одна из неизбежных стадий после разрыва отношений. Это нормально злиться на того, кто не оправдал ожиданий, обманул доверие и сделал больно. Именно в этот период появляется невероятное желание отомстить бывшему. Но действовать стоит очень аккуратно. Во-первых, закон может быть не на вашей стороне, а судебные тяжбы с экс-избранником точно не принесут счастья. Во-вторых, важно сохранить лицо и в этой ситуации выглядеть благородно. Поэтому, если очень хочется отомстить, делайте это красиво.

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Исполните его мечту

В отношениях мы становимся искренними и уязвимыми, рассказываем о тайных желаниях и мечтах. Вспомните, чего страстно желал ваш бывший и сделайте это! Возможно, он хотел отправиться на Бали и долго медитировать, а может, представлял, как прыгнет с парашютом, но на это никогда не хватало смелости? Осуществите задуманное и поделитесь этим в социальных сетях. Главное, помните, что важно получить удовольствие от того, что вы делаете. Только в этом случае месть будет удачной.

Общайтесь с его близкими

После разрыва мы стремимся забыть не только о бывшем, но и обо всех его близких. Поступите иначе! Поздравляйте его маму с днем рождения, навестите бабушку, про которую экс-избранник постоянно забывал. Для экс-возлюбленного станет пыткой постоянное напоминание на семейных праздниках о том, какую чудесную девушку он потерял.

Продайте подарки

Да, этот метод может быть очень спорным, но сама идея мести тоже весьма абсурдна. Итак, зачем вам предметы, которые напоминают о разочаровании и боли? Продайте их по более низкой цене. Оптимально, если вы сделаете это в социальных сетях, тогда бывший увидит, что вы не держитесь за воспоминания о нем.

Игнорируйте

Эзотерики считают, что после разрыва еще семь лет мы отдаем энергию экс-возлюбленному. Конечно, у этой теории нет научного подтверждения, но, постоянно проверяя страницы бывшего, собирая слухи о нем, стараясь попадаться на глаза, вы точно тратите время, которое могли бы использовать в лучших целях. Встретив на улице того, от кого когда-то замирало сердце, пройдите мимо. Вы почувствуете огромный прилив сил и гордости. Ведь те, кто сделал больно, не заслуживают даже вашего взгляда.

Сходите на свидание с его другом

Наверняка вы замечали, что некоторые приятели вашего бывшего оказывают вам повышенное внимание. Новый роман начинать не стоит, но на свидание со знакомым экс-избранника все же сходите. Это обязательно уязвит его эго.

И бонус! В прошлом году в социальной сети стал вирусным ролик, в котором девушка показала, как отомстила бывшему парню. После измены он решил вернуться и просил возобновить отношения. Героиня видео заверила, что готова начать все заново, но в качестве доказательства любви предложила мужчине набить тату с ее именем на руке. Как только мастер закончил рисунок, барышня объявила, что воссоединения не будет. Теперь парню придется ходить с именем бывшей или решиться на болезненную процедуру сведения тату.

Любовь,
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