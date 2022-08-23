Подавайте холодной: 5 способов красиво отомстить бывшему

Желание насолить тому, кто сделал больно, иногда перевешивает здравый смысл.
Гнев — одна из неизбежных стадий после разрыва отношений. Это нормально злиться на того, кто не оправдал ожиданий, обманул доверие и сделал больно. Именно в этот период появляется невероятное желание отомстить бывшему. Но действовать стоит очень аккуратно. Во-первых, закон может быть не на вашей стороне, а судебные тяжбы с экс-избранником точно не принесут счастья. Во-вторых, важно сохранить лицо и в этой ситуации выглядеть благородно. Поэтому, если очень хочется отомстить, делайте это красиво.
В отношениях мы становимся искренними и уязвимыми, рассказываем о тайных желаниях и мечтах. Вспомните, чего страстно желал ваш бывший и сделайте это! Возможно, он хотел отправиться на Бали и долго медитировать, а может, представлял, как прыгнет с парашютом, но на это никогда не хватало смелости? Осуществите задуманное и поделитесь этим в социальных сетях. Главное, помните, что важно получить удовольствие от того, что вы делаете. Только в этом случае месть будет удачной.
После разрыва мы стремимся забыть не только о бывшем, но и обо всех его близких. Поступите иначе! Поздравляйте его маму с днем рождения, навестите бабушку, про которую экс-избранник постоянно забывал. Для экс-возлюбленного станет пыткой постоянное напоминание на семейных праздниках о том, какую чудесную девушку он потерял.
Да, этот метод может быть очень спорным, но сама идея мести тоже весьма абсурдна. Итак, зачем вам предметы, которые напоминают о разочаровании и боли? Продайте их по более низкой цене. Оптимально, если вы сделаете это в социальных сетях, тогда бывший увидит, что вы не держитесь за воспоминания о нем.
Эзотерики считают, что после разрыва еще семь лет мы отдаем энергию экс-возлюбленному. Конечно, у этой теории нет научного подтверждения, но, постоянно проверяя страницы бывшего, собирая слухи о нем, стараясь попадаться на глаза, вы точно тратите время, которое могли бы использовать в лучших целях. Встретив на улице того, от кого когда-то замирало сердце, пройдите мимо. Вы почувствуете огромный прилив сил и гордости. Ведь те, кто сделал больно, не заслуживают даже вашего взгляда.
Наверняка вы замечали, что некоторые приятели вашего бывшего оказывают вам повышенное внимание. Новый роман начинать не стоит, но на свидание со знакомым экс-избранника все же сходите. Это обязательно уязвит его эго.
И бонус! В прошлом году в социальной сети стал вирусным ролик, в котором девушка показала, как отомстила бывшему парню. После измены он решил вернуться и просил возобновить отношения. Героиня видео заверила, что готова начать все заново, но в качестве доказательства любви предложила мужчине набить тату с ее именем на руке. Как только мастер закончил рисунок, барышня объявила, что воссоединения не будет. Теперь парню придется ходить с именем бывшей или решиться на болезненную процедуру сведения тату.