Популярная телеведущая раскрыла секрет крепкого брака

Популярная российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен раскрыла секрет крепких супружеских отношений. В блоге на платформе «Яндекс.Дзен» она рассказала, что считает брак творчеством, а не работой.

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По словам Ларсен, многие люди относятся к супружеству потребительски и воспринимают его как готовый продукт. Она сравнила браки, которые заключаются такими людьми, с покупкой хлопьев в магазине. «Пришел в супермаркет, выбрал [хлопья], взял с полки, купил. Попробовал — не понравилось. Выбросил, пошел в супермаркет, купил другие», — написала телеведущая.

Как отметила Ларсен, для нее брак — это полуфабрикат, который нужно приготовить самому. «Если ты (...) готовишь своими ручками, то это процесс. Твой личный вклад. Твое творчество. И даже если не все получается сразу, ты будешь стараться до последнего», — уточнила она и добавила, что считает брак «уникальным изделием, сделанным вручную».

«Часто говорят, что семья — это работа. Но мне этот образ кажется унылым. Я верю, что семья — это творчество»,

— заключила телеведущая.

Ранее Ларсен призналась, что во время первой беременности у нее был период на грани жизни и смерти. По словам телеведущей, она узнала об измене мужа, после чего сильно заболела.