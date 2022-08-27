Девять экспертных советов о том, как улучшить интимную жизнь в браке

С годами интимная жизнь в браке может становиться однообразной рутиной, страсть угасает, а о романтике остается только мечтать. У некоторых могут возникать и физиологические проблемы. Однако всегда есть шанс на позитивные изменения. О том, как оживить ночную жизнь в браке, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Мистер и Миссис Смитт" Кадр из фильма "Мистер и Миссис Смитт"

В современном мире лечить сексуальные проблемы проще, чем когда-либо прежде. В свободном доступе есть и лекарства и профессиональные сексопатологи. Некоторые незначительные сексуальные проблемы можно решить самим, внеся некоторые коррективы в свою интимную жизнь.

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Ученье - свет

Есть много информации и хороших материалов по самопомощи для каждого типа сексуальной проблемы. Просмотрите профессиональные порталы или литературу и используйте их, чтобы помочь вам и вашему партнеру лучше узнать о проблеме. Если говорить напрямую слишком сложно, вы и ваш партнер можете подчеркнуть отрывки, которые вам особенно нравятся, и показать их друг другу.

Дайте себе время

С возрастом ваши сексуальные реакции замедляются Поймите, что физические изменения в вашем теле означают, что вам потребуется больше времени, чтобы возбудиться и достичь оргазма. Если подумать, проводить больше времени за сексом не так уж и плохо; включение этих физических потребностей в вашу рутину занятий любовью может открыть двери для нового вида сексуального опыта .

Используйте смазку

Часто сухость влагалища, которая начинается в перименопаузе , можно легко исправить с помощью смазывающих жидкостей и гелей. Используйте их, чтобы избежать болезненного секса — проблемы, которая может привести к снижению либидо и росту напряженности в отношениях. Если лубриканты больше не работают, обсудите с врачом другие варианты.

Поддерживайте физическую привязанность

Даже если вы устали, напряжены или расстроены чем-то, поцелуи и объятия необходимы для поддержания эмоциональной и физической связи.

Попробуйте разные позиции

Попытки различных сексуальных поз не только добавляет интереса к занятиям любовью, но и может помочь преодолеть проблемы. Например, повышенная стимуляция точки G, возникающая, когда мужчина сзади, может помочь женщине достичь оргазма.

Тренируйтесь касаться

Техники чувственной фокусировки, которые используют сексопатологи, могут помочь вам восстановить физическую близость, не чувствуя при этом давления. Многие книги по саморазвитию и обучающие видеоролики предлагают вариации этих упражнений. Вы также можете попросить своего партнера прикоснуться к вам так, как он или она хотели бы, чтобы к вам прикасались. Это даст вам лучшее представление о том, какое прикосновение, от легкого до сильного, вам следует использовать.

Запишите свои фантазии

Это упражнение поможет вам изучить возможные действия, которые, по вашему мнению, могут возбудить вас или вашего партнера. Попробуйте подумать о переживании или фильме, который вас возбудил, а затем поделитесь своими воспоминаниями со своим партнером. Это особенно полезно для людей с низким либидо.

Делайте упражнения Кегеля

И мужчины, и женщины могут улучшить свою сексуальную форму, тренируя мышцы тазового дна. Чтобы выполнить эти упражнения, напрягите мышцы, которые вы использовали бы, если бы пытались остановить мочеиспускание в середине процесса. Задержите напряжение на две-три секунды, затем расслабьтесь. Повторить 10 раз. Старайтесь делать пять подходов в день. Эти упражнения можно выполнять где угодно — за рулем, сидя за рабочим столом или стоя в очереди на кассе. Дома женщины могут использовать вагинальные утяжелители для повышения мышечного сопротивления. Поговорите со своим врачом или сексопатологом о том, где их взять и как их использовать.

Постарайтесь расслабиться