«Хочешь бандита? Люби его правильно»: как менялся секс в СССР

Все знают фразу о том, что если ты не знаешь своего прошлого, то у тебя нет никакого будущего. Поэтому в новой серии подкаста "Активное согласие" мы решили обсудить, как существование советского союза повлияло на наше восприятие секса.

Фото: кадр из фильма "Интердевочка" кадр из фильма "Интердевочка"

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В подкасте мы вспомнили про фразу о том, что в СССР секса не было, и поразмышляли, насколько отношения зависели от политических перемен.

Менялись ли они вместе со сменой вождей и общественных трендов. Были ли люди раньше более открытыми, почему в конце 80-х стала модной профессия секс-работницы и откуда взялись современные традиционные ценности. Спойлер: их привез Петр Первый и привез с запада.

Обо всем этом рассказала семейный психолог, секс-терапевт, а также автор и супервизор курсов в школе психологических профессий Психодемия Марина Травкова. А еще она написала книгу про измены «Неверность».

Таймкод:

1.22 — Как тоталитаризм Сталина влиял на секс и принцип «разделяй и властвуй»

6.45 — Супружеский долг вопреки желанию и изнасилования в военное время

9.00 — Откуда взялась фраза «в СССР секса не было», и так ли это на самом деле

12.48 — Сексуальная революция: хотят ли женщины объективации

21.00 — Традиционные ценности и Петр Первый. Почему раньше люди могли купаться голыми в реке, а сейчас нет.

26.45 — Почему в СССР не было секс-просвета для детей, если периодически случали вспышки ЗППП.

30.00 — Уроки полового воспитания в 80-е. Кто заколдовал СССР?

33.36 — Резиновое изделие №1 или контрацептивы в СССР

37.00 — Как так вышло, что в конце 80-х валютая проституция — стала самой желанной работой среди молодых девушек.

42.00 — Мечта советского человека об идеальном западе

44.30 — «Я полюбила бандита». Почему в 90-е мы снова вернулись в жесткому патриархату

47.37 — Политика и отношения. Как они связаны? И возможно ли жить вне политики.

50.30 — Идея про счастье и любовь в законных отношениях — миф

54.00 — Резюме: что изменилось в сексе за 30 лет

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий