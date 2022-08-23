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1 час назад

Эксперт дал совет мужчинам по поводу поддержки женщин при ПМС

Москва24

Мужчинам следует набраться терпения и быть снисходительными к женщинам с предменструальным синдромом (ПМС), заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт дал совет мужчинам по поводу поддержки женщин при ПМС
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Вы все равно будете женщину раздражать, поэтому будьте терпеливы, будьте снисходительны. Все пройдет буквально через несколько дней",

– сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам эксперта, женщины в данный период страдают от перепадов настроения, быстрой утомляемости, головной боли, нарушений сосудистого тонуса.

Женщинам Мясников посоветовал заниматься дозированными физическими нагрузками, так как они способны нормализовать кровоснабжение в малом тазу и бороться с дискомфортом во время ПМС. При слишком интенсивных симптомах следует обратиться к врачу, добавил он.

Ранее врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала о пользе пива во время ПМС. По ее словам, в пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию.

Любовь,Александр Мясников,
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