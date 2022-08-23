Эксперт дал совет мужчинам по поводу поддержки женщин при ПМС

Мужчинам следует набраться терпения и быть снисходительными к женщинам с предменструальным синдромом (ПМС), заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

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"Вы все равно будете женщину раздражать, поэтому будьте терпеливы, будьте снисходительны. Все пройдет буквально через несколько дней",

– сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам эксперта, женщины в данный период страдают от перепадов настроения, быстрой утомляемости, головной боли, нарушений сосудистого тонуса.

Женщинам Мясников посоветовал заниматься дозированными физическими нагрузками, так как они способны нормализовать кровоснабжение в малом тазу и бороться с дискомфортом во время ПМС. При слишком интенсивных симптомах следует обратиться к врачу, добавил он.