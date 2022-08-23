5 скрытых признаков ужасного любовника

Раскусить мужчину обычно удается только после того, как вы окажетесь с ним под одеялом. Однако, по мнению, сексолога и эксперта по языку тела Аннабель Найт, понять, кто перед вами, можно по тому, как ваш потенциальный любовник держит себя во время вашей первой встречи. Как научиться расшифровывать невербальные сигналы, которые посылает вам ухажер, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Роковая красотка" Кадр из фильма "Роковая красотка"

Если мужчина во время первого свидания нервничает, глотает, почти не жуя, все, что приносит ему официант, в постели он может вести себя абсолютно так же. Подумайте несколько раз, устроит ли вас такой «сумбурный финал» встречи.

Обратить внимание стоит и на то, что вам избранник заказывает в ресторане: если он осторожничает и выбирает стандартные блюда, в постели он может оказаться таким же «скучным». Мужчина, который избегает пробовать что-то новое и всячески избегает риска там, где этого делать не стоит, вряд ли окажется хорошим любовником.

Еще один важный момент: на первом свидании никому не стоит злоупотреблять алкоголем. Бокал вина, правда, может помочь вам раскрепоститься и настроиться на нужный лад, но если ваш новый знакомый слишком часть прикладывается к стакану во время вашей встречи, не стоит приглашать его к себе на кофе или соглашаться ехать к нему домой.

Во время свидания также стоит внимательно слушать вашего ухажера. Человек, который хвастается постельными подвигами, рассказывает о бесчисленных любовницах и о том, как он хорош, на деле может оказаться просто неуверенным в себе мужчиной. Его комплексы могут помешать ему раскрепоститься, а заодно и испортить ваш вечер (или ночь). Подумаете, действительно ли вы хотите какого-то продолжения с таким ухажером.