7 книг для понимания партнера и сохранения отношений

Отношения — один из самых важных аспектов нашей жизни. И как бы мы ни пытались быть самодостаточными и сильными, желание дарить и получать любовь всегда оказывается сильнее. В этой подборке от крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес — книги от ведущих психологов, сексологов и психиатров.

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«С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе», Ольга Примаченко

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Очень теплая и поддерживающая книга, которая напоминает разговор с мудрой подругой. Журналист Ольга Примаченко много лет пишет о психотерапии и ведет свой канал «Психология навынос». Ей удается «переводить» сложные теории на понятный «человеческий» язык. Как часто люди ассоциируют любовь со страданиями и считают, что в страстных отношениях обязательно должны быть скандалы и эмоциональные качели? Еще чаще влюбленные растворяются в друг друге, забывая о собственных интересах и желаниях. Автор раскладывает все по полочкам: объясняет, какими должны быть здоровое отношения и что нужно сделать, чтобы их достичь.

«Подходим друг другу. Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения», Амир Левин, Рэйчел Хеллер

Эта книга не случайно стало бестселлером — она все объясняет! Авторы — доктор психиатрии Амир Левин и психолог Рэйчел Хеллер, ссылаются на многочисленные исследования — именно на научной базе основана их теория привязанности. Вы узнаете, чем тревожный тип привязанности отличается от надежного и избегающего, с помощью специального теста сможете узнать и свой тип, и тип партнера. Книга развенчивает распространенный психологический миф о том, что каждый человек должен быть абсолютно самодостаточен. Вы поймете, почему тревожным людям нужно больше внимания, как строят (или разрушают) отношения представители избегающего типа, и чему можно поучиться у тех, кто ментально стабилен и надежен.

«Любовь живет вечно. Как преодолевать сложности и сохранять близость в длительных отношениях», Микаэла Томас

Все слышали о том, что над отношениями нужно работать. Но почему тогда статистика разводов такая печальная? Просто люди не знают, что об отношениях нужно заботиться, а не воспринимать их, как тяжелый труд. Семейный психотерапевт Микаэла Томас общалась с сотнями крепких пар, которые счастливы вместе много лет. Разумеется, единого рецепта не существует, но специалист заметила, что есть определенные закономерности. В этой книге вы найдете упражнения для партнеров, которые хотят улучшить качество общения, найти взаимопонимание и сгладить острые углы. Ну а если у вас пока нет пары, то текст также будет полезен — на будущее.

«Нетревожные отношения. Как справиться с ревностью, беспокойством и обрести уверенность в себе и партнере», Лесли Беккер-Фелпс

Эмоции не нужно подавлять — их можно осознать, структурировать и даже трансформировать в нечто более приятное. Это полезное чтение для тех, кто периодически проваливается в тревожность: ревнует партнера, воспринимает каждую ссору как конец отношений и часто ловит себя на негативных мыслях. Доктор психологии Лесли Беккер-Фелпс объясняет, как в раннем детстве закладывается тревожный тип привязанности и что делать, если вы раз за разом отравляете себе (и не только себе) жизнь излишними переживаниями. Книга поможет разобраться в себе, выявить повторяющиеся сценарии и научиться выстраивать гармоничные отношения.

«Поступай как женщина, думай как мужчина. Почему мужчины любят, но не женятся, и другие секреты сильного пола», Стив Харви

Комик Стив Харви написал забавную книгу про отношения — воспринимать ее слишком серьезно не стоит, однако интересные мысли почерпнуть можно. У Харви есть много подруг, которые постоянно задавали ему одни и те же вопросы: почему мужчина не звонит после классного свидания? Что делать, если он стал менее внимательным? Готов ли новый партнер вкладываться в отношения? Комик решил поделиться своей мужской точкой зрения в книге. Получилось хлестко, отрезвляюще, иронично, а местами очень смешно.

«Неверность. Почему любимые изменяют, стоит ли прощать, можно ли избежать», Марина Травкова

Сексолог Марина Травкова написала книгу о природе измены, которая может раскрыть глаза на многие вещи. Почему люди вообще изменяют? Какая есть статистика неверности? И могут ли открытые полигамные отношения стать панацеей от этого? Заодно автор объясняет, как справиться с болью, если изменили вам, и что делать, если, напротив, изменили вы. Но в целом это полезное чтение для всех — помогает понять, как работают взаимоотношения между людьми, и что делать в кризисных ситуациях. Пожалуй, это одна из лучших книг на весьма табуированную обществом тему, в которой автор рассуждает без морализаторства или осуждения.

«Всегда желанные. Как сохранить страсть в длительных отношениях», Эстер Перель