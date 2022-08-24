Психолог объяснила, почему женщины не получают удовольствия от секса

Строгое воспитание и комплексы — лишь часть причин, по которым некоторые женщины не способны получать удовольствие от интима, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие факторы, влияющие на отсутствие радости от секса.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Если девочку воспитывать в излишней строгости и лишать ее общения с противоположным полом, настраивать ее на то, что у мужчин только одна на уме, а лучшая девушка — это невинная девушка, то велик шанс, что, став взрослой она не сможет радоваться моментам близости с любимым, рассказала Путинцева.

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Зачастую наслаждаться близостью женщине мешают комплексы: стеснение, неуверенность в себе, мысль, что она недостаточно хороша для мужчины. Но бывает, что женщина комплексует из-за бывшего партнера, который грубым словом или действием обидел ее, пояснила психолог-сексолог.

Состояние здоровья, а также психоэмоциональный настрой также важные факторы в гармоничной интимной жизни. «Снижение либидо может происходить из-за приема лекарств, гормональных изменений, болевые ощущения во время полового акта, — назвала причины Путинцева. — А если женщина в прошлом пережила насилие и оно оставило психологическую травму, или сейчас живет с тираном, то говорить о радости от секса в ее случае тоже не приходится».

По словам психолога-сексолога, в некоторых случаях мешает наслаждаться моментом так называемая дезадаптивная мастурбация, которая «приучает» женщину получать удовольствие благодаря стимуляции, которую невозможно повторить с мужчиной.

Но все эти проблемы решаемы, успокоила Путинцева. Если существуют проблемы со здоровьем, то нужно обратиться к профильным специалистам : гинекологу, эндокринологу. Если же есть необходимость избавиться от психосексуальной травмы, необходимо обращаться к психологам- сексологам, врачам-сексологам, которые занимаются психотерапией сексуальных расстройств.