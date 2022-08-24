Назван способ перестать чересчур угождать своему партнеру

Мысли о разрыве помогут перестать чересчур угождать своему партнеру, заявила эксперт в области отношений, коуч Трейси Секомб. Способ перестать стараться быть удобным во всем она назвала в беседе с изданием Metro.

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По словам Секомб, написавшей о проблемах чересчур угождающих своему окружению людей книгу, на подобное поведение людей толкает неуверенность в себе, страх быть оставленным, ревность и склонность чрезмерно анализировать то, что партнер хотел сказать своими действиями.

Она отметила, что подобное поведение — норма для новых отношений. «Но если вы не расслабляетесь, не показываете себя таким, как есть, вы пилите под собою сук и можете потерять себя в отношениях», — предупредила коуч.

Чтобы справиться с этой чертой, Секомб порекомендовала принять вероятность того, что отношения закончатся. «Постарайтесь заменить мысли о брошенности мыслями о безопасности, убедите себя, что вы в любом случае будете в порядке, с этим человеком или без него», — порекомендовала она.

По ее словам, для старающегося во всем быть удобным человека очень важно перестать думать о том, что нужно исправить в своем характере, и сконцентрироваться на собственных достоинствах. Также ему необходимо рассказать партнеру о своей проблеме и работе над ней, подытожила Секомб.