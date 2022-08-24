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52 минуты назад

Психолог назвала способ возобновить отношения с бывшим возлюбленным

Lenta.ru

Перед возвращением к бывшему возлюбленному необходимо понять, изменился ли он, считает психолог Кортни С. Уоррен. Способ возобновить отношения после расставания она назвала в статье для Psychology Today.

Назван способ возобновить отношения с бывшим возлюбленным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психолог считает, что перед возобновлением отношений нужно задать себе несколько вопросов. В первую очередь следует проанализировать причины разрыва. По словам Уоррен, новые отношения будут удачными лишь в том случае, если или один, или оба партнера изменились и проработали те проблемы, которые привели к расставанию.

Кроме того, психолог советует понять, что именно толкает к возобновлению отношений. Скука, одиночество, ощущение потерянности или непонимание, как жить без бывшего партнера, — это, по ее мнению, нездоровые мотивы.

«Возможно, стоит сделать паузу, прежде чем пытаться снова быть вместе»,

— говорит Уоррен.

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