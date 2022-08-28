3 типа мужчин, которые никогда не созреют для серьезных отношений

Многие женщины, мечтающие о семье и детях, долгие годы поддерживают отношения с мужчинами, у которых совершенно противоположные интересы. Чаще всего девушки рассчитывают, что им удастся изменить партнера, или что однажды он созреет для брака. Однако происходит это далеко не с каждым.

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Подробнее о мужчинах, от которых не стоит ждать серьезных намерений – в материале "Рамблера".

Творец

Разумеется, не стоит ставить крест на всех представителях творческих профессий – и среди них бывают семьянины. Но зачастую такие мужчины всегда в поисках музы (то есть не очень жалуют моногамию), они всегда жаждут вдохновения, а когда его нет, склонны к скверному настроению, и вдобавок к этому "земные заботы" их волнуют гораздо меньше, чем творчество. Плюс, им как воздух необходимо признание, поэтому, если вы не готовы всю жизнь быть в его тени, не делайте ставки на этого партнера.

Закоренелый холостяк

Такого видно еще на первых этапах отношений – он не торопится съезжаться и даже в гости приглашает вам с переменным успехом. А все потому, что его территория – это его территория. Он открыто заявляет, что не намерен жениться и не стоит считать это лукавством с его стороны – лишь зря потеряете время. Скорее всего он хорош в постели, благодаря богатому опыту, но большего ждать от него не приходится.

Маменькин сынок

Этот тип мужчин ищет себе не жену, а вторую мать. Но проблема в том, что миссия эта заведомо провальна, ведь даже самая идеальная женщина для него никогда не сравнится с родительницей.