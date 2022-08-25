Как понять, что мужчина ужасен в постели, уже на первой встрече

Абсолютное большинство женщин хочет знать, каким окажется новый партнер в постели еще до того, как мужчина в принципе предложит перейти к более близким отношениям. Но как понять, стоит ли доверять свое тело мужчине? Мы решили выяснить, какие моменты должны вас насторожить, и как в принципе понять, что ничего хорошего от секса с мужчиной ждать не придется.

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От мужчины плохо пахнет

Кто-то может сказать, что мужчина и не обязан так же следить за собой, как женщина. Трудно согласиться, учитывая, что соблюдение гигиены — важная составляющая распорядка дня любого человека. Если мужчина не следит за собой, позволяет себе игнорировать средства по уходу за телом и не знает о существовании стиральной машинки, подумайте, стоит ли переходить к более близким отношениям, ведь даже на начальном этапе ему не удалось произвести на вас впечатление.

Мужчина эгоистичен

Понять это можно при общении, поэтому не спешите переходить к сексу уже на первых свиданиях. Слишком уверенные в себе мужчины, которые не принимают во внимание мнение других людей, едва ли порадуют вас в постели. Кроме того, такой мужчина не будет думать о вас в постели вообще, ведь для него куда важнее его собственное удовольствие.

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Мужчина плохо целуется

Наверное, один из самых очевидных признаков плохого любовника. Обратите внимание, смущается ли мужчина во время поцелуя, не требует ли инициативы от вас — все это говорит о том, что в сексе вам также придется брать на себя роль лидера. Конечно, часто можно сделать скидку на возраст и отсутствие большого опыта, однако, если вы планируете фееричный секс, такой мужчина не сможет осуществить ваши интимные мечты.

Он не делает вам комплименты