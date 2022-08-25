Какие способы помогут пережить расставание с любимым человеком

— Второе — позволить себе скучать, позволить себе переживать. Но очень важно, чтобы это не было таким наркотиком. Нам нужно убрать все контакты. По возможности не смотреть никуда: не вспоминать переписки, фотографии, еще что-то, чтобы это не раздражало нашу психику, — цитирует эксперта «Пятый канал».