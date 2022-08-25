5 правил счастливого брака от семейного консультанта

Очень важная тема для абсолютно каждой семейной пары.

Фото: CoLady CoLady

В современное время люди не хотят разбираться во взаимоотношениях внутри семьи. Что же необходимо, чтобы сохранить тёплые, хорошие взаимоотношения на долгое время.

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Начнём мы с самых основ, с фундамента в понимании взаимоотношений. Тут речь идёт о среднестатистических людях, исключения и уникальные случаи допускаются.

Какие роли играют в жизни друг друга партнёры?

Роль — это модель внешнего и внутреннего поведения. По-другому, роль — это то, как вы себя ведёте себя и что вы делаете в той или иной ситуации.

Допустим, на работе мужчина находится в роли начальника (там он суровый диктатор), а дома он любящий и ласковый муж. У всех у нас есть разные роли, зависящие от разных обстоятельств.

Различных ролей может быть много, но в теме взаимоотношений мы выделим – четыре.

Четыре роли мужчины в отношениях с женщиной

Роль сексуального партнёра, самца, неудержимого тигра.

Сама по себе эта роль понятна и не требует пояснений.

Важный момент, что сексуальность у людей должна совпадать. Предпочтения в постели должны нравиться обоим партнёрам, иначе быть беде.

Если интимных отношений будет мало, то не выдержит ни он и ни она.

Роль отца.

Отца не собственных детей, а роль отца для своей женщины.

Женщина в отношениях, рядом со своим мужчиной должна чувствовать себя маленькой девочкой. Она должна чувствовать защиту, заботу и поддержку. Те же эмоции, которые она испытывала к своему отцу в детстве.

Роль мальчишки.

У нас в стране не принято говорить вслух об этой роли.

Но женщине важно проявлять заботу и внимание, и чтобы она могла это делать, мужчина иногда позволяет себе быть мальчишкой, чтобы женщина могла восполнить свои потребности.

Как минимум, это проявляется в том, что женщина ухаживает за мужчиной, следит чтобы он был сыт, побрит, одежда была выглажена и так далее.

Роль друга.

У мужчины и женщины очень близко находятся социальный, эмоциональный, культурный, духовный уровни развития.

Говоря проще — если их запереть в квартире, они друг друга не убьют, разводиться не захотят, а наоборот будут наслаждаться общением друг с другом.

Это, кстати, стало очень ярко выражено с приходом эпидемии и последующим локдауном.

Фактически многие жёны только в тот момент узнали, а что это за мужик вообще, который домой приносит еду и деньги. Крайне удивились и поняли, что жить вместе не хотят.

Хотя до этого всё было, как будто, нормально. Он всегда работал, она хозяйничала — и всех всё устраивало.

Роли женщины в отношениях с мужчиной

Фактически это роли обратные мужским.

Роль сексуального партнёра, роль матери, роль девочки и роль друга:

Роль сексуального партнёра совпадает с такой же ролью у мужчин. Роль матери — это позаботиться, выслушать, приготовить, обнять и так далее. Роль девочки, о которой надо заботиться и у которой есть слабости. И роль друга, с которым можно закрыться в квартире в локдаун и не переубивать друг друга.

Тут есть важное замечание, что для того, чтобы взаимоотношения были полноценными, важно чтобы у каждого из партнёров были ярко выражены, хотя бы 3 из 4 ролей, а желательно все 4.

Консультативная практика показывает, что в семьях где у партнёров есть только 2 из этих 4 ролей — имеются большие проблемы в отношениях и такие отношения долго не живут.

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Дружба и забота на первом месте.

Мужчина и женщина, стремящиеся к нормальным, долгосрочным отношениям, должны дружить, заботиться друг о друге, должны позволять заботиться о себе и сексуальность обязательно должна быть в отношениях.

Не пытайтесь изменить партнёра.

Отпуская свой корабль в плавание по реке взаимоотношений, не забывайте, что пришвартоваться надо у той гавани, которая вам подходит.

И даже если очень хочется, будучи обычным парнем из Сызрани, пришвартоваться у берегов Португалии — то шансы на успешный, долгосрочный и перспективный союз — крайне малы.

Партнёра необходимо выбирать себе подходящего, а не пребывать в иллюзиях, что да я точно смогу его изменить. Такого не бывает. Никто, никогда ещё никого не поменял, и вы тоже вряд ли сможете.

То есть если вам в человеке что-то не нравится изначально, то это надо признать для себя сразу, и либо принять человека таким, то есть изменить свои критерии оценки своего партнёра и простить ему такие недостатки, либо не сходится с этим человеком.

Будучи в попытках изменить своего партнёра, вы сразу же вступаете в открытый конфликт.

А учитывая тот факт, что психика человека формируется к 7 годам на 80%, а к 20 годам формируется практически окончательно, шансы изменить человека равны нулю.

Нельзя терять в отношениях индивидуальность!

Что я этим хочу сказать — очень часто, вступая в отношения, мужчина берёт с собой, уже свою женщину, на хоккей, футбол или даже гандбол. А она таскает его с собой по различным курсам рисования, танцев и каким-то ей интересным местам.

И если для начала отношений, это нормальная история, так как в начале отношений людям свойственно обширное понятие «МЫ», то со временем это может уже начать разрушать так прекрасно начинающиеся отношения.

Ваш партнёр может с радостью ходить с вами на одни мероприятия, но на другие не захотеть.

Заставлять человека что-то делать силой или манипуляциями нельзя!

Заставляя своего партнёра ходить на неинтересные ему мероприятия, вы только создаёте негативное напряжение внутри него. И рано или поздно оно выльется, как мы уже знаем, в сочный, мощный, кровавый конфликт.

Нельзя забывать о своих увлечениях.

Мужчина обязан помогать жене в её домашних хлопотах, но это не значит, что он должен полностью отказаться от друзей и вечерней игры в дартс по четвергам.

Очевидно, что у него станет меньше времени, и это нормально, но полный отказ от индивидуальности в пользу семьи — разрушителен!

Для женщины — то же самое.

Необходимо встречаться с подругами, поддерживать интересы, которые были до брака, до детей. Понятно, что времени на это объективно меньше, но находить его надо.

Потеря индивидуальности — это прямой путь к конфликтам, взаимным претензиям, и, как следствие, к разводу.

Именно вот такие отвлечения от семьи, даже коротко временные, но регулярные, позволяют сохранить хорошие, тёплые и долгосрочные отношения.

В начале отношений люди очень много общаются, очень много рассказывают друг другу, очень многим делятся, очень много создают чего-то памятного, чтобы потом можно было вспомнить, но со временем, чем дольше они находятся в отношениях, то все эти эмоции с первых этапов отношений, они угасают и разбиваются о скалы бытовухи.

То есть, жизнь перестаёт быть такой насыщенной, начинает казаться пресной, становится рутинной.

Это нормальное, естественное состояние.

Просто необходимо помнить, что в начале отношений, оба партнёра тратили очень большие усилия, чтобы понравиться друг другу, и чтобы эти отношения состоялись.

А со временем, количество энергии на поддержание этих отношений стало тратиться меньше и могло вообще сойти на нет.

Так вот, чтобы всё вернуть как было, необходимо не плакать и вспоминать, что раньше было лучше, а просто делать то же самое, что и делали раньше.

И даже если вы скажете, что это невозможно, у нас появилась ипотека, а затем дети и все выходящие потом хлопоты, то ответ будет такой — поддерживать отношения необходимо.

Необходимо устраивать совместные приключения, романтические вечера, походы в клуб, на концерт или в дельфинарий.

Продолжайте создавать классные и памятные моменты, вам никто это не запрещает, кроме вас самих. Найдите классное, интересное и захватывающее для вас обоих приключение и создайте его.

И помните, что всегда можно детей кому-то оставить, на пару часов хотя бы и вырваться из рутины своей серой жизни. И не всегда это дорого.

А ещё лучше попробуйте что-то экстремальное. Совместное бурное переживание сильно помогает для эмоционального подкрепления отношений.

Помните, что скучно в отношениях быть не должно, иначе всегда есть вероятность, что развлечения будут находиться на стороне.

Принимайте человека таким, какой он есть.

Если есть какие-то недостатки, то не раздражайтесь на них. Получайте удовольствие друг от друга.

Ко многим поведенческим моментам своего партнёра легче приспособиться, чем изменить его.