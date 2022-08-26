Названы фразы, которыми мужчины завуалированно признаются в любви

Некоторые мужчины говорят о любви завуалированными фразами, которые указывают на проявление симпатии. Об этом сообщает Life.ru.

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В числе таких фраз – "Это мне напомнило о тебе". Если мужчина говорит о чем-то, что напомнило ему даму, то это является гарантией его любви. Кроме того, обычно мужчины хуже запоминают информацию, чем женщины. На серьезность чувств указывает то, что возлюбленный уловил определенную ситуацию из жизни девушки и поинтересовался ее продолжением. "Уточняющей фразой: "А ты точно не замерзнешь?" парень открыто демонстрирует заботу и неравнодушие. "Мне не важны твои бывшие" – очень важная фраза, которую можно услышать от по-настоящему любящего мужчины. Она переводится так: "Мне все равно, кто был в прошлом, теперь ты только моя, и я знаю, как нам счастливо жить". То есть партнер не зацикливается на мелочах и ясно видит совместное будущее", – говорится в сообщении.

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Если мужчина предлагает свою помощь, то это означает, что он воспринимает трудности партнера как собственные. Влюбленные мужчины также запоминают любые изменения в облике женщины. Фразы, в которых фигурирует слово "мы", указывают на то, что мужчина начал ассоциировать себя с женщиной как единое целое. "Заинтересованность в эмоциональном состоянии избранницы говорит о мужчине многое. Как минимум, что он внимателен к своей женщине, уважает ее чувства. Еще такая фраза считается признаком осознанности партнера.

Вместо игр в намеки он решает прямо обсудить возможную проблему и либо исправить ее, либо помочь даме справиться со стрессом, поддержав", – говорится в сообщении. Часто признать неправоту и открыто об этом заявить мужчинам мешает гордыня. Если же возлюбленный сказал слова: "Я был не прав", то это указывает на то, что он осознает, что своим поведением мог обидеть.