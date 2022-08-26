Невеста придумала оригинальный способ избежать измен

«Я достигла нового уровня сумасшествия, потому что только что мой жених, с которым мы недавно обручились, подписал документ, который мы заверили нотариально. Он гласит, что в случае его измены он должен будет оплачивать мои счета», — поделилась девушка. Это «либо гениально, либо ненормально», добавила она.