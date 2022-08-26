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1 час назад

Невеста придумала оригинальный способ избежать измен со стороны жениха

Lenta.ru

Блогерша опубликовала ролик, в котором рассказала, как придумала оригинальный способ избежать измен со стороны жениха. По словам невесты, она нотариально заверила документ, который обязывает ее будущего мужа оплачивать все ее счета, если он будет уличен в неверности. На видео, опубликованное в TikTok, обратило внимание издание DailyDot.

Невеста придумала оригинальный способ избежать измен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я достигла нового уровня сумасшествия, потому что только что мой жених, с которым мы недавно обручились, подписал документ, который мы заверили нотариально. Он гласит, что в случае его измены он должен будет оплачивать мои счета», — поделилась девушка. Это «либо гениально, либо ненормально», добавила она.

«Это самое лучшее решение, которое я когда-либо слышала», «Это не безумие, вы привлекаете парня к ответственности за его потенциальные поступки», — высказались пользовательницы в комментариях.

Некоторые юзеры не поддержали автора ролика и отметили, что недоверие настраивает отношения на провал.

Любовь,
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