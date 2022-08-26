Как понять, что выбор лег на правильного мужчину

У каждой женщины в голове есть идеал мужчины, но не все мужчины подходят под этот выдуманный идеал, но все же женщина может влюбиться и даже выйти замуж за не совсем соответствующего параметрам мужчину. После свадьбы или даже просто в момент проживания с мужчиной, каждое неправильное действие его может выводить из себя и тогда начинаются мысли - «А может это не тот самый? Может я совершила ошибку?». В вопросе неправильного выбора мужчины помогла разобраться Ольга Марьяж семейный системный терапевт.

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Ольга рассказывает о том, что женщинам свойственно сомневаться, как и говорилось выше, женщины себе выдумывают образ идеального мужчины и после этого становится сложно с выбором, на такие мысли об идеале чаще влияют мультики, просмотренные в детстве про сказочных принцесс, которые встретили прекрасных принцев.

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Также часто бывает, что мы влюбляемся и начинаем идеализировать мужчину, а он оказывается совсем не таким и начинаются страдания. На такой выбор могли повлиять нехватка ласки, внимания, тепла родителей в детстве. Родители очень влияют на дальнейшую любовную линию их дочери, на её выбор партнера и вообще в целом на восприятие мужского пола.

«И если тогда, ребенком, девочка ничего не могла сделать, как-то повлиять на отношение к себе от мамы, то сейчас это возможно. Подсознание выбирает похожего на маму мужчину, чтобы уже не девочка, а взрослая женщина действовала по-другому. Взяла наконец-то ответственность за свою жизнь», — говорит Марьяж.

Но это не значит, что женщина сделала не правильный выбор мужчины, влюбленностью управляет та часть детской психики, которая в огромном дефиците любви.

Если же женщина выбрала отношения с женатым мужчиной, то она вступила в любовный треугольник, начинается конкуренция любовницы с женой. В таком случае нормальные, полноценные отношения с её возлюбленным остаются только в мечтах. И опять же на такой выбор влияет детство, когда был самым любимым и самым дорогим мужчиной для женщины - папа, а помимо папы была и мама, его жена, которая была все же родной, позволяющая любить своего мужа, ведь мамы только рады, когда отец проводит много времени с дочерью. Но уже во взрослой жизни, в таком любовном треугольнике, никуда не деть третью женщину, которая не позволит забрать своего мужа, это уже не мама с папой. Со слов специалиста, данный выбор мужчины в таком случае все же правильный, ведь душа женщины жаждет распутать узел связей детских чувств. Вот и возникает страсть «не к тому».

Есть случаи, когда мама давно развелась с отцом и никак не может наладить свою личную жизнь, а все перебирает разных мужчин и это происходит на глазах у дочери, то это само собой оставит след в подсознании и будучи взрослой женщиной такой же сценарий может проиграться и у неё.

«Если все женщины в роду страдали, как можно позволить себе быть счастливой?»