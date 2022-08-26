Как понять, что выбор лег на правильного мужчину

У каждой женщины в голове есть идеал мужчины, но не все мужчины подходят под этот выдуманный идеал, но все же женщина может влюбиться и даже выйти замуж за не совсем соответствующего параметрам мужчину. После свадьбы или даже просто в момент проживания с мужчиной, каждое неправильное действие его может выводить из себя и тогда начинаются мысли - «А может это не тот самый? Может я совершила ошибку?». В вопросе неправильного выбора мужчины помогла разобраться Ольга Марьяж семейный системный терапевт.
Ольга рассказывает о том, что женщинам свойственно сомневаться, как и говорилось выше, женщины себе выдумывают образ идеального мужчины и после этого становится сложно с выбором, на такие мысли об идеале чаще влияют мультики, просмотренные в детстве про сказочных принцесс, которые встретили прекрасных принцев.
Также часто бывает, что мы влюбляемся и начинаем идеализировать мужчину, а он оказывается совсем не таким и начинаются страдания. На такой выбор могли повлиять нехватка ласки, внимания, тепла родителей в детстве. Родители очень влияют на дальнейшую любовную линию их дочери, на её выбор партнера и вообще в целом на восприятие мужского пола.
«И если тогда, ребенком, девочка ничего не могла сделать, как-то повлиять на отношение к себе от мамы, то сейчас это возможно. Подсознание выбирает похожего на маму мужчину, чтобы уже не девочка, а взрослая женщина действовала по-другому. Взяла наконец-то ответственность за свою жизнь», — говорит Марьяж.
Но это не значит, что женщина сделала не правильный выбор мужчины, влюбленностью управляет та часть детской психики, которая в огромном дефиците любви.
Если же женщина выбрала отношения с женатым мужчиной, то она вступила в любовный треугольник, начинается конкуренция любовницы с женой. В таком случае нормальные, полноценные отношения с её возлюбленным остаются только в мечтах. И опять же на такой выбор влияет детство, когда был самым любимым и самым дорогим мужчиной для женщины - папа, а помимо папы была и мама, его жена, которая была все же родной, позволяющая любить своего мужа, ведь мамы только рады, когда отец проводит много времени с дочерью. Но уже во взрослой жизни, в таком любовном треугольнике, никуда не деть третью женщину, которая не позволит забрать своего мужа, это уже не мама с папой. Со слов специалиста, данный выбор мужчины в таком случае все же правильный, ведь душа женщины жаждет распутать узел связей детских чувств. Вот и возникает страсть «не к тому».
Есть случаи, когда мама давно развелась с отцом и никак не может наладить свою личную жизнь, а все перебирает разных мужчин и это происходит на глазах у дочери, то это само собой оставит след в подсознании и будучи взрослой женщиной такой же сценарий может проиграться и у неё.
«Если все женщины в роду страдали, как можно позволить себе быть счастливой?»
По словам Ольги Марьяж если вам кажется, что вы выбираете не тех, то вам всего лишь кажется. Мужчина, которого вы выбрали либо сердцем, либо разумом — тот самый.