Как связаны сексуальная привлекательность и работа по дому

Не отлынивающие от быта мужчины возбуждают женщин больше, пришли к выводу ученые из Технологического университета Суинберна (Австралия). Результатами своего исследования о том, как сексуальная привлекательность мужчин связана с их работой по дому, они поделились с изданием The Conversation.

Ученые опросили находящихся в гетеросексуальных отношениях женщин об их интимной жизни. Вопросы касались и непосредственной работы по дому, и досуга, и так называемого ментального груза — необходимости организовывать быт, покупки, семейные мероприятия, бюджет.

Оказалось, что в парах, где домашние обязанности были разделены поровну, женщины были более удовлетворены отношениями и охотно демонстрировали страсть по отношению к партнеру. Некоторые из них заявляли, что честное распределение физического и ментального домашнего труда заставляет «летать сексуальные искры».