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2 часа назад

Ромео, Эдвард Каллен и еще 3 самых токсичных мужчины в любимых историях

WomanHit.ru

Читая о любви этих пар, мы замирали и думали, что именно такие отношения идеальны: страстные, эмоциональные. Но психологи уверены, что многие литературные персонажи по-настоящему токсичны. Вдохновляясь ими, можно попасть в абьюзивные отношения и на долгие годы стать жертвой манипулятора.

Ромео и еще 4 самых токсичных мужчины в любимых историях
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Ромео и Джульетта

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С трагичностью этого произведения до сих пор едва ли что-то может сравниться, а история двух влюбленных из враждующих семей заставляет вытирать слезы у все новых поколений. Но психологи в отношения Ромео и Джульетты видят нечто совсем иное.

Во-первых, стоит помнить, что героине пьесы едва исполнилось 14 лет, а ее возлюбленный, хоть и был ненамного старше, уже имел опыт в любовных делах. В первую же встречу Ромео целует Джульетту без разрешения, а затем склоняет ее к близости: «Плат девственницы жалок и невзрачен, он не к лицу тебе! Сними его скорей!»

Вряд ли такие речи понравились бы современным родителям девочки-подростка. Кроме того, автор подчеркивает, что герой постоянно пребывает в любовных терзаниях, а затем меняет избранниц: может, и с Джульеттой произошло бы также, если бы их роман продлился дольше недели.

Анна Каренина и Алексей Вронский

Да, Лев Толстой считал Вронского персонажем положительным: честный, порядочный и добрый, он отказался от карьеры ради отношений с Анной. Но психологи считают, что Алексей — настоящий манипулятор, которого женщина интересовала лишь до тех пор, пока была недоступной. Запретная страсть подогревала эмоции Вронского, а когда о ней стало известно, Анна быстро наскучила своему избраннику.

Ной и Элли «Дневник памяти»

Даже те, кто не читал книгу Николаса Спаркса, знают эту историю, благодаря популярному фильму с Райаном Гослингом и Рейччел Макадамс в главных ролях. Кажется, в этих отношениях точно не было места манипуляции и абьюзу, но токсичный характер Ной демонстрирует уже во время знакомства с Элли.

Он угрожает, что покончит с собой, если она не согласится пойти с ним на свидание. Это срабатывает и между молодыми людьми вспыхивает бурный роман: они ссорятся почти ежедневно, Элли то и дело поднимает на парня руку, а он кричит на нее, обесценивает желания и упрекает в трусости и слабости.

Гумберт Гумберт и Долорес Гейз, «Лолита»

Несмотря на то что сам Набоков неоднократно повторял: его книга — это не история любви, до сих пор находятся те, кто ее романтизирует. Стоит ли говорить, что Гумберт — искусный манипулятор, который ради своих желаний ломает жизнь двенадцатилетней девочке?

Он не становится покровителем Долорес, не делает ее мир лучше, лишь подталкивает к пропасти, в которой героиня и оказывается в конце.

Эдвард и Бэлла, «Сумерки»

Тактичный, заботливый, красивый и богатый вампир, влюбленный в обычную школьницу — эта история покорила миллионы читателей. Но вряд ли мистера Каллена можно назвать идеальным персонажем. Во-первых, он одержим девушкой настолько, что начинает преследовать ее, превращаясь в обычного сталкера.

Например, ночи Эдвард до начала романа проводил в комнате Бэллы, пока она спала, затем отправился выслеживать ее в другой город. Кроме того, вампиру совершенно наплевать на личные границы Свон: он постоянно ей что-то запрещает, контролирует, а еще мечтает о том, как однажды все-таки убьет возлюбленную и съест ее.

Любовь,Николас Спаркс,Анна Каренина,Лев Толстой,Райан Гослинг,
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