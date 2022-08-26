7 поз йоги для повышения женского либидо: как сделать секс ярче

А ещё регулярные практики подарят вам красивую фигуру, которую точно оценит ваш партнёр.

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Йога предлагает много различных асан, которые улучшают кровообращение в области таза. А это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье и правильном функционировании половых органов. Также практики сделают тело гибким и мягким, что положительно скажется на сексуальной жизни и порадует вашего партнёра. Ну и, конечно же, регулярные практики сделают вас здоровее и поднимут вашу самооценку.

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Предлагаем несколько поз, которые, без сомнения, помогут вам повысить либидо.

Кошка-корова

Противопоказания: травмы запястий и позвоночника, воспалительные процессы в позвоночнике.

Польза упражнения: укрепляются мышцы спины и брюшного пресса, повышается гибкость позвоночника, улучшается кровообращение органов малого таза и брюшной полости, тренируются мышцы тазового дна, которые участвуют в оргазме.

Техника выполнения

Повторите упражнение медленно в ритме своего дыхания 8-10 раз.

Собака мордой вниз

Противопоказания: последний триместр беременности, травмы кистей и плеч, сильная головная боль.

Польза упражнения: делает позвоночник более подвижным между лопатками, тонизирует всё тело, помогает убрать мысленный шум, улучшает мозговое кровообращение, что способствует омоложению клеток головного мозга, снижает уровень стресса и психического напряжения, усиливает концентрацию внимания.

Техника выполнения

Фиксируйте позу 5-10 дыхательных циклов, старайтесь дышать ровно и глубоко.

Поза голубя

Противопоказания: беременность, травмы коленей.

Польза упражнения: удлиняет позвоночник, вытягивает мышцы бедра и раскрывает таз, стимулирует работу органов брюшной полости и органов малого таза, способствует расслаблению.

Техника выполнения

Фиксируйте позу 8-10 дыхательных циклов и повторите на другую сторону.

Поза орла

Противопоказания: травмы коленей, локтей и запястий.

Польза упражнения: развивает лодыжки и устраняет тугоподвижность плеч, улучшает кровообращение в органах малого таза, развивает равновесие.

Техника выполнения

Фиксируйте позу 8-10 дыхательных циклов, сохраняйте глубокое дыхание. Затем освободите руки и ноги и повторите на другую сторону.

Поза угла из положения сидя

Противопоказания: травмы и хронические боли в коленях, бёдрах.

Польза упражнения: улучшает эластичность приводящих мышц бедра, подколенных сухожилий и тазобедренных суставов, способствует циркуляции крови в тазовой области, обеспечивая здоровье органам малого таза, оказывает успокаивающее и освежающее воздействие на мозг.

Техника выполнения

Фиксируйте позу 5-10 дыхательных циклов, старайтесь дышать ровно и глубоко; на вдохе поднимите корпус вверх, отпустите захват стоп, соедините ноги и расслабьтесь.

Полумост

Противопоказания: беременность, высокое кровяное давление, травмы позвоночника и коленей, критические дни.

Польза упражнения: укрепляет поясницу, мышцы живота, ягодиц, мышцы тазового дна, улучшает кровообращение во всём теле.

Техника выполнения

Удерживайте позу 8-10 дыхательных циклов, дышите ровно и спокойно, затем плавно верните спину на коврик.

Поза связанного угла

Противопоказания: травмы коленей.

Польза упражнения: улучшает кровообращение в области органов малого таза, эластичность мышц и связок паховой области, уменьшает напряжение в уме и в теле.

Техника выполнения

Оставайтесь в этом положении 10 дыхательных циклов; затем поднимите колени вверх, расслабив область паха.