Психолог рассказала, чем привлекают мужчин свидания на одну ночь

Свидания на одну ночь могут сигнализировать о низкой самооценке мужчины, заявила в разговоре с News.ru психолог Татьяна Журавлева. По ее словам, такие мужчины не хотят вступать в серьезные отношения и вести над ними работу. Кроме того, люди, предпочитающие подобный тип встреч не хотят тратить ресурсы на ухаживания.

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"Так проще: в таких взаимоотношениях прозрачный обмен, все все понимают. Обычно это обмен – секс за деньги. Мужчина точно знает, что у него будет сегодня секс, а женщина понимает, что получит деньги или подарки",

объяснила Журавлева. Причиной выбора подобных отношений также может быть сосредоточена в картине мира мужчины. Он может полагать, что женскому полу от него нужны только финансовые средства.

"Если сидит в голове такая установка, что всем женщинам нужны только деньги, то выбор женщины будет происходить по другим параметрам, нежели этот: красота, общение, образование, секс и так далее",

– рассказала эксперт.