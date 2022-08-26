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1 час назад

Психолог рассказала, чем привлекают мужчин свидания на одну ночь

Москва24

Свидания на одну ночь могут сигнализировать о низкой самооценке мужчины, заявила в разговоре с News.ru психолог Татьяна Журавлева. По ее словам, такие мужчины не хотят вступать в серьезные отношения и вести над ними работу. Кроме того, люди, предпочитающие подобный тип встреч не хотят тратить ресурсы на ухаживания.

Психолог рассказала, чем привлекают мужчин свидания на одну ночь
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Так проще: в таких взаимоотношениях прозрачный обмен, все все понимают. Обычно это обмен – секс за деньги. Мужчина точно знает, что у него будет сегодня секс, а женщина понимает, что получит деньги или подарки",

объяснила Журавлева. Причиной выбора подобных отношений также может быть сосредоточена в картине мира мужчины. Он может полагать, что женскому полу от него нужны только финансовые средства.

"Если сидит в голове такая установка, что всем женщинам нужны только деньги, то выбор женщины будет происходить по другим параметрам, нежели этот: красота, общение, образование, секс и так далее",

– рассказала эксперт.

Ранее стало известно, какими завуалированными фразами мужчина выражает любовь. Например, если мужчина говорит о чем-то, что напомнило ему даму, то это является гарантией его любви. На серьезность чувств также указывает то, что возлюбленный уловил определенную ситуацию из жизни девушки и поинтересовался ее продолжением.

Любовь,Татьяна Журавлева,
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