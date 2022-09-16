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1 час назад

Мужчины рассказали о женских приемах, которые сводят их с ума

Диана Товсепова

Кажется, современные мужчины настолько избалованы женской красотой и ухоженностью, что очаровать их уже не так просто, как пару столетий назад. Однако все же есть женские приемы, сводящие сильный пол с ума. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Мужчины рассказали о женских приемах, которые сводят их с ума
Фото: Кадр из фильма "Секс по дружбе"Кадр из фильма "Секс по дружбе"

И мужчина, и женщина играют роль в получении удовольствия друг от друга. Для мужчин секс может быть в первую очередь связан с физическим влечением, а для женщин — с эмоциональной связью. Так или иначе, в соцсетях мужчины рассказывают, какие женские "штучки" особенно будоражат их.

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Сексопатологи советуют женщинам хвалить мужчин, их навыки и тело, чтобы повысить мужское эго. Это убеждает вашего партнера в своей ценности. Повышенное эго мужчины придает ему уверенности и повышает его самооценку, что идеально подходит для сексуального удовлетворения.

Многим мужчинам нравится, когда женщина прямо их о чем-то просит. Если вам хочется особенной прелюдии, воплощения давней фантазии или просто поцелуя в шею, вы можете просто попросить. Иногда это только заводит партнера.

Другой прием — попробуйте сами инициировать близость. Женщины должны понимать, что инициирование секса часто доставляет их партнеру удовольствие. Это дает мужчине больше уверенности в своих способностях в спальне.

Мужчинам нравится, когда женщина честно рассказывает о своих желаниях. Секс — это не отношения между работником и работодателем, а интимная трепетная связь. Диалог имеет значение. Вы можете довериться своему партнеру, вести жаркие беседы или делиться самыми темными и глубокими сексуальными фантазиями.

Особенно приятно мужчине в разгар рабочего дня получить интимное или просто красивое фото от любимой женщины. А еще можно отправить несколько эротических сообщений и сказать, как сильно вы его хотите. Этот трюк заставит их думать о вас весь день.

Многим мужчинам нравится смотреть с возлюбленными эротические ролики. Включите ему свое любимое видео и, скорее всего, он сам вдохновится на новые движения и сюжетные линии в вашей интимной жизни.

Любовь,
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