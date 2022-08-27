Психолог назвал тайны, которые супруги чаще всего скрывают

— Когда люди заводят семью, они подразумевают, что их отношения должны быть прозрачными. Если у партнеров были неприятные ситуации в процессе отношений до заключения брака, они могут продублировать договоренности, обратить внимание друг друга на то, что тайн быть не должно, — подытожил Зберовский.