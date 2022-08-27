Почему застенчивые пессимисты чаще имеют проблемы с эрекцией

Исследователи из Тайваньского Университета показали, что мужчины с типом личности D чаще страдают от эректильной дисфункции. Статья опубликована в The Journal of Sexual Medicine.

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Мужчины с типом личности D — застенчивые и пессимистичные. Эти люди, как правило, избегают взаимодействия с другими и испытывают трудности с выражением эмоций. Также они могут быть менее склонны обращаться за медицинской помощью и хуже соблюдают рекомендации врачей.

Ученые опросили 1740 сексуально активных тайваньских мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Более половины — 941 мужчина — имел тип личности D. Из всех добровольцев 15,9% (360 мужчин) сообщили об умеренной или тяжелой эректильной дисфункции. Но эта цифра подскочила до 19,4% (229 мужчин) среди тех, кто относился к типу D. У людей с таким типом личности также были более высокие баллы депрессии — 17 из 32, по сравнению с 13 баллами для остальных участников. Люди с типом D также были менее активны, чаще курили и придерживались плохой диеты, что само по себе увеличивает риск эректильной дисфункции. Кроме того, они реже обращались к врачам, когда плохо себя чувствовали.

Эпизодические проблемы с эрекцией могут быть связаны с усталостью, стрессом, беспокойством или алкоголем и не являются поводом для беспокойства. Но иногда эректильная дисфункция — признак другого заболевания, например гипертонии или гормонального заболевания. Факторы риска эректильной дисфункции включают ожирение, курение, чрезмерную езду на велосипеде, избыточное употребление алкоголя и стресс.