Пользователи обсудили худшие поступки партнеров после секса

«Встречалась с парнем, через две минуты после нашего первого секса он позвонил своей матери, чтобы сказать, что встретил будущую жену. Заставил и меня с ней поговорить», «Звонок родителям по громкой связи меньше чем через минуту после оргазма. Мой бывший так делал, а я потратила на него годы», — писали пользователи.