Молчи! Что не стоит рассказывать в начале отношений

Лишние откровения могут разрушить весьма перспективный роман.

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В воспитанном обществе не говорят о религии, политике и сексе. А о чем не стоит откровенничать в начале отношений, чтобы очарование первых свиданий не рассеялось слишком стремительно?

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Иногда конфетно-букетный период может разрушить всего одна фраза, поэтому придется, словно сапер, обходить опасные темы и стараться иногда держать язык за зубами.

Друзья и родственники

Если он успел познакомить вас с друзьями или родителями, то пытается представить, как вы впишитесь в его мир. Не стоит указывать на недостатки его приятелей или странности семьи. Даже когда он спросит, как вам окружение, ответьте что-то нейтральное: «Мы слишком мало знакомы, чтобы делать выводы» или «Мне показалось, они интересные».

Как бы вы ни нравились мужчине, отказываться от близких людей ради той, с кем едва завязались отношения, мало кому захочется.

Ваши интимные приключения

Флирт, кокетство, намеки — все это подогревает желание близости и страсть в начале отношений. Но переходить грань очень опасно: воспоминания о пережитом опыте могут напугать. Оставьте рассказ о курортном романе до лучших времен.

Дело вовсе не в том, что вы можете показаться легкомысленной. Мужчину может напугать, что и он станет эпизодом в ваших приключениях.

Деньги

Многие считают женщин меркантильными, хотя, по статистике, сейчас представительницы прекрасного пола не уступают ни в заработках, ни в карьерных успехах. Однако мужчины боятся натолкнуться на охотниц за кошельком, поэтому любые финансовые вопросы на первых свиданиях приводят из в смятение. Получайте информацию порционно, о своих доходах тоже рассказывайте понемногу.

Мужчина, который в вас заинтересован, может решить, что вы хвастаетесь или наоборот намекаете на финансовую помощь.

Здоровье

Поддержки и эмпатии стоит ждать от того, с кем вы провели какое-то время, а на первых свиданиях откровения о болезнях рушат образ романтической принцессы. У вас еще будет повод поведать, как краснеет ваше лицо от аллергии на клубнику, как болит живот от молока и что вы пережили на последнем удалении зуба мудрости.

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