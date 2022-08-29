Названы причины любви некоторых женщин к «папикам»

«Любила когда-то парня простого, всю себя отдала: и красавица, и умница, и готовила хорошо, и убиралась, и верной была, и поддерживала, а он так поступил. Так пусть же платят мужчины деньгами за ее жертвы, на которые она идет ради них», — указала на ход мыслей такой девушки психолог.