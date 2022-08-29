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55 минут назад

Названы причины любви некоторых женщин к «папикам»

Lenta.ru

Некоторые женщины намеренно ищут богатых ухажеров из-за предательства бывших партнеров и неверия в свои финансовые возможности, заявила психолог Татьяна Журавлева. Причины, из-за которых у девушек может появиться любовь к «папикам», она назвала в беседе с изданием News.ru.

Названы причины любви некоторых женщин к «папикам»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Журавлевой, вступая в отношения по расчету женщина может хотеть получить компенсацию за неверность предыдущего избранника.

«Любила когда-то парня простого, всю себя отдала: и красавица, и умница, и готовила хорошо, и убиралась, и верной была, и поддерживала, а он так поступил. Так пусть же платят мужчины деньгами за ее жертвы, на которые она идет ради них», — указала на ход мыслей такой девушки психолог.

Журавлева добавила, что иногда женщины не верят в возможность заработать большие деньги самостоятельно или и вовсе не хотят брать на себя ответственность за свою жизнь и исполнение своих желаний, поэтому решают полностью отдать себя во власть обеспеченного мужчины.

«Но только вот такие женщины всегда будут зависимы от мужчин. Другая причина — искаженные ценности. Красота, дорогие вещи, богатая жизнь напоказ, чтобы все завидовали. Без всего этого женщина чувствует себя никем», — объяснила психолог.

Кроме того, подчеркнула специалист, на подобный выбор партнера влияют окружение и доступная информация, нормализующая такие отношения.

«Если вокруг все говорят, что это норма, то вы в это поверите рано или поздно, особенно если вы молодая девушка и у вас еще не сформировалась точка зрения», — заключила Журавлева.

Любовь,Татьяна Журавлева,
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