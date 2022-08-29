Любить нельзя расстаться: психолог назвал типажи мужчин, не способных любить

Любить нельзя расстаться: психолог назвал типажи мужчин, не способных любитьЛюбовь — чувство зачастую иррациональное, но даже влюблённым бывает не лишним сохранять трезвость мышления. Источник фото: @fxquadro/freepik.comПринято считать, что женщины ищут и жаждут любви гораздо больше, чем мужчины. На самом же деле сильный пол не меньше хочет окунуться во все прелести этого чувства. Быть любимыми хотят все, но увы, не все умеют отдавать свою любовь партнёру. Пикап-коуч и психолог Ярослав Слоев.По его словам, дамам стоит остерегаться ухажёров, не выполняющих свои обещания. А также тех, кто очень любит поговорить, но при этом не любит действовать."Распознать балабола очень легко... Пытается угождать во всем, но только на словах, часто лебезит, сыплет обещаниями без дальнейших поступков", — отметил эксперт. Этот типаж встречается довольно часто. И, к сожалению, дамы так же часто влюбляются в таких мужчин. Психолог утверждает, что балаболы и те, кто не способен сдержать данное слово, не любят никого, кроме себя.Третья категория мужчин, которых стоит остерегаться — альфонсы. Такой кавалер "вряд ли захочет измениться ради любимой женщины. Он не будет впрягаться, думая о том, как бы ее осчастливить". Слоев рекомендует дамам, заметившим такое поведение своих избранников, не сближаться с ними. Люди, относящиеся к перечисленным категориям будут использовать любовь партнёрши исключительно для собственной выгоды.Россиянки назвали профессию, в которой больше всего красивых мужчин.