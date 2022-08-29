Интуиция и расследования: россиянки рассказали, как ловили мужчин на изменах

"Бывший резко сорвался в Москву, говорит, к пацанам знакомым, давно не виделись, служили вместе. Посмотрела истории всех на кого он подписан и «вуаля!», у одной дамочки выложено то же, что и у него. Ничего не сказала, прошла неделя, смотрю ее истории, опять у них одинаково, гуляют уже по Питеру...";