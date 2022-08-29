Интуиция и расследования: россиянки рассказали, как ловили мужчин на изменах

Многие считают, что женская интуиция работает беспроигрышно. На самом деле, жизнь показывает, что "если женщине что-то кажется, ей не кажется". Доказательством этого можно считать реальные истории россиянок, которые, к несчастью, поймали своих любимых мужчин на обмане.
Так, в популярном сообществе в соцсетях россиянки рассказали, какими изощренными способами находили следы измен и в итоге оказывались правы. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
Оказалось, что мужчины невнимательны к деталям и когжда ведут двойную игру, зачастую допускают роковые ошибки. Кто-то не закрывает страницы в соцсетях, кто-то оставляет чеки из гостиниц в кармане курток, а кто-то просто забывает, в чем и как соврал своей женщине.
Многие женщины внимательно следят за чеками и платежами своих мужей. И если где-то фигурирует гостиница, то дело явно обретает негативный окрас:
"Увидела оплаты из отеля. Потом, когда он якобы поехал к пацанам в субботу, я приехала в этот отель, дала портье 5 тысяч, он сказал номер. Я взяла бутылку шампанского, стучу, показываю в глазок, типа "Вам подарок от отеля!";
"Я нашла у своего в кармане чек из кофейни. С кем бы он пил кофе в рабочее время? Шансов оправдаться я не дала...";
"Коллега на работе спалился штрафом, машина оформлена на жену, ей приходит фотофикс, а там на переднем сидении женщина...".
Конечно, многих выдают смартфоны:
"Бывший муж в один момент поменял пароль от телефона . У него был прикол вырубаться и забывать блокировать телефон , все было чисто , но зашла в апп стор и в поиске был введён сайт знакомств. Перед приходом домой удалял, потом, когда уходил скачивал. Чтобы было что доказать, скачала сайт знакомств, в ближайших высветился он, типа «5 метров от вас»";
"Мой бывший муж забыл закрыть страницу, сайт знакомств, он там поставил свою молодую фотку и возраст уменьшил и общался, не знаю что там дальше...".
Кто-то выводил обманщиков на чистую воду одним взглядом или предложением:
"Я по изменившемуся взгляду вычислила, что переписывался с бывшей. Высказала свои подозрения и он сам все показал...";
"Было какое-то странное чувство. Просто села и сказала, что все знаю. Не выдержал и сам все рассказал".
Другие и вовсе применяли шпионские методы:
"У меня подруга, купила телефон и симку для детей, отключила звук и засунула под сиденье в автомобиле. И по приложению "Где мой ребенок", все узнала";
"Одна знакомая вычислила командировочного мужа по детализации сотовой связи. Он ей пел, что работает в Пскове, а сам из Анапы звонил...";
"Моя знакомая когда ей ещё лет 17/18 было, нашла телефон какой-то бабы у парня, позвонила ей и сказала что она из полиции, участковая, говорила очень строгим голосом, приказным тоном- когда вы последний раз виделись с таким то? И такие вопросы. Там девка реально все и выдала";
"Бывший резко сорвался в Москву, говорит, к пацанам знакомым, давно не виделись, служили вместе. Посмотрела истории всех на кого он подписан и «вуаля!», у одной дамочки выложено то же, что и у него. Ничего не сказала, прошла неделя, смотрю ее истории, опять у них одинаково, гуляют уже по Питеру...";
"В один день начал говорить, что ему нужно больше личного пространства и я не должна брать в руки его телефон. Поменял пароль впервые за 5 лет... ну и в целом начал вести себя подозрительно…
Но он не учел, что у него айфон и включена разблокировка отпечатком пальцем.
Спустя пару недель он пришел домой пьяный после корпоратива, пах женскими духами. Как только он уснул, я приложила его палец и подтвердила свои подозрения...";
"Первым делом проверяйте слив в ванной. Подруга так спалила своего, нашла волосы блонд, когда она шатенка длинноволосая.";
"Мои шорты/носки были сложены не так, как он складывал и лежали не на той полке, не по моему (и не по его) стояли тапочки, ну и + рыжий крашенный волос на плинтусе, а и постель смененная не по сроку...".
*Прим. ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.