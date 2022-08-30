Как развивается любовная зависимость и чем это грозит

Битье посуды, драмы похлеще сценариев бразильских сериалов, сменяющиеся бурным сексом, взрывом эмоций и эйфорией — признаки нездоровых отношений между партнерами. Что такое любовная зависимость и почему это ненормально, рассказывает психолог, коуч по женской энергетике и блогер Кристина Руссо.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Зависимость от любви

Видео дня

Зависимость партнеров друг от друга существует в любых отношениях: мы испытываем боль, когда нашему любимому человеку плохо, или искренне радуемся, видя его счастливую улыбку. Если отношения в паре здоровые и гармоничные, построенные на основе взаимной любви и доверия, зависимость также является здоровой. Но если союз образован путем слияния двух психически незрелых людей, имеющих психологические травмы в прошлом, между ними зарождается нездоровая любовная зависимость. Любовная зависимость, или аддикция — особое состояние психики, при котором возникает патологическая потребность в другом человеке. Чаще всего любовной зависимостью страдают невротики — люди с неустойчивой психикой. Они буквально готовы задушить своего партнера в объятиях, не давая ему дышать полной грудью и быть свободным.

Причины любовной зависимости

Нормальные здоровые отношения могут сложиться только между эмоционально здоровыми люди, которые проработали детские психологические проблемы или выросли в семье с благоприятным психологическим климатом и положительными примерами взаимоотношений. В здоровых отношениях партнеры живут общими интересами, прислушиваются друг к другу, ищут компромиссы, принимают решения вместе и дополняют друг друга, как части паззла. Но в созависимых отношениях, в которые входят люди с детскими психотравмами, партнеры живут по сценариям.

Партнер примеряет на себя роль жертвы: между родителями в прошлом царили холод и непонимание, а измены и предательство были в порядке вещей. Поэтому жертва всегда прощает измены и живет интересами своей второй половины. Партнер-спасатель выбирает себе человека, которого нужно спасать: свято веря в то, что он — единственный, кто может ему помочь, пытается изменить партнера к лучшему и «воспитать» его для семьи, но все становится только хуже. Ведь желание создать семью должно быть обоюдным: когда один хочет семью и детей, а другой — нет, происходит столкновение интересов, и это ни к чему хорошему не приводит. Партнер-абьюзер. Настоящий манипулятор и агрессор. Чаще он и сам является свидетелем, а иногда и жертвой семейных конфликтов. Знает, как правильно использовать критику и обвинения для достижения собственных целей. Ему чужды духовная близость и любовь: такой пример подали ему родители. «Кнут и пряник». Родители наказывают, вымещают гнев на собственных детях, не проявляют достаточно внимания, а потом сами же их жалеют и балуют. В детском сознании закрепляется, что положительные эмоции всегда приходят вслед за негативными. В будущем такие люди, чтобы испытать радость и счастье, нуждаются в хорошей ссоре и шквале эмоций. Здесь нет любви — сплошные эндорфины и не более. Токсичная связь между мужчиной и женщиной развивается поэтапно и усугубляется, отравляя жизнь не только самим партнерам, но и их близким, а иногда даже приводит к необратимым последствиям.

Этап 1. Идеализация человека

Когда мы идеализируем человека, только познакомившись с ним, мы влюбляемся в свой образ, который создается из первого психотипа, идущего из семьи, удовлетворения потребностей, неврозов и незакрытых гештальтов. Например, мужчина может полюбить стервозную женщину, потому что его мать вела себя холодно по отношению к отцу или к нему самому. То есть, модель отношений родителей и детей закрепляется в сознании и в дальнейшем не может не сказаться на отношениях с избранником.

Этап 2. Овладение человеком любым путем

Когда у невротика всеми правдами и неправдами получилось овладеть своим «идеалом», который он сам и создал в своей голове, он упивается «любовью», но при этом стремится установить контроль над жизнью избранника и подчинить его себе, выступая в роли абьюзера. Он начинает прибегать к манипуляциям и шантажу, а также к психологическому насилию — так он пытается добиться взаимности и ответной реакции на происходящее. Агрессор не стесняется в выражениях и вечно указывает жертве на ее недостатки, которые становятся заметными.

Этап 3. Ситуация выходит из-под контроля

Объект вожделения — жертва, — к этому моменту уже начинает догадываться, что попала в руки абьюзера: в отношениях ей плохо, но уйти не так просто. Она успела попасть в зависимость от агрессора и испытывает постоянное чувство страха и вины за то, что не оправдывает надежд партнера. Агрессор начинает ревновать избранника ко всем и ко всему — неважно — к семье, к коллегам, — и он стремится демонстрировать свой триумф окружающим из разряда: «Знай, это мое».

Этап 4. Вожделение

Абьюзер предпринимает попытки изменить жертву, которые не увенчиваются успехом. На фоне постоянных конфликтов интересов и неудовлетворения своих потребностей зависимый партнер впадает в состояние депрессии. Но громкие скандалы и истерики между парой заканчиваются страстной примиряющей ночью. Мир и согласие между созависимыми партнерами вообще держатся на сексуальной связи и эмоциональных встрясках, а не на любви и взаимоуважении.

Этап 5. Одержимость

Зависимый человек бессилен: будучи одержимым партнером, он при этом не может повлиять на него. Это приводит к потере личных границ, опустошению и эмоциональной нестабильности, которые сопровождаются склонностью к необдуманным поступкам типа нанесения себе увечий и даже суицида. Последствия могут быть фатальными.

«Лечение» любовной зависимости