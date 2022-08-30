Как стать богом флирта и прокачать уверенность в себе

Общение — это здорово и интересно. Новый знакомы может рассказать что-то новое, а если вы хороши в смолл-токах, то и роман завести для вас не проблема.
Все мы общаемся на понятном языке, но достичь понимания бывает очень трудно. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы расскажем, как начать со всеми знакомиться и привлекать к себе людей.
Кому-то непонятно, где искать новые знакомства. Другим не ясно, с чего начать разговор и как быть в момент неловкого молчания. Третьи грустят из-за того, что не пользуются успехом в Тендере. Хотя возможно дело кроется не в вас, а в вашей анкете?
Самое сложное начинается тогда, когда ты пошутил, а на тебя обиделись, и ты не знаешь как быть. На вопрос «как быть» ответила Мария Оленева — синхронная переводчица и организатор мероприятий для знакомств.
Таймкод:
00.55 — Почему начинать разговор так сложно
04.10 — Как знакомиться на вечеринке и поддерживать контакт
07.00 — Я закрытый человек. Что делать?
09.30 — Где искать новый знакомых
15.15 — Почему больше никто не знакомится на улице
17.30 — Путь к эхо-камере. Как его не допустить
23.20 — Как сделать первый шаг к знакомству
30.17 — Меня расстраивает, что мне не отвечают в Тендере. Что делать
34.00 — Что можно обсудить на первой встрече
44.00 — Все равно не знаю, о чем говорить.
48.00 — Нормально ли проявлять инициативу
53.10 — Как бороться с чужой навязчивостью
1.03.40 — Как смириться с тем, что отношения не сложились
1.08.00 — Обсуждаем флирт
1.12.00 — Что делать, если ты не понимаешь, что имеет в виду человек
1.20.38 — Что делать, если человек на тебя обиделся
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова