Как стать богом флирта и прокачать уверенность в себе

Общение — это здорово и интересно. Новый знакомы может рассказать что-то новое, а если вы хороши в смолл-токах, то и роман завести для вас не проблема.

Фото: unsplash unsplash

Все мы общаемся на понятном языке, но достичь понимания бывает очень трудно. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы расскажем, как начать со всеми знакомиться и привлекать к себе людей.

Кому-то непонятно, где искать новые знакомства. Другим не ясно, с чего начать разговор и как быть в момент неловкого молчания. Третьи грустят из-за того, что не пользуются успехом в Тендере. Хотя возможно дело кроется не в вас, а в вашей анкете?

Самое сложное начинается тогда, когда ты пошутил, а на тебя обиделись, и ты не знаешь как быть. На вопрос «как быть» ответила Мария Оленева — синхронная переводчица и организатор мероприятий для знакомств.

Таймкод:

00.55 — Почему начинать разговор так сложно

04.10 — Как знакомиться на вечеринке и поддерживать контакт

07.00 — Я закрытый человек. Что делать?

09.30 — Где искать новый знакомых

15.15 — Почему больше никто не знакомится на улице

17.30 — Путь к эхо-камере. Как его не допустить

23.20 — Как сделать первый шаг к знакомству

30.17 — Меня расстраивает, что мне не отвечают в Тендере. Что делать

34.00 — Что можно обсудить на первой встрече

44.00 — Все равно не знаю, о чем говорить.

48.00 — Нормально ли проявлять инициативу

53.10 — Как бороться с чужой навязчивостью

1.03.40 — Как смириться с тем, что отношения не сложились

1.08.00 — Обсуждаем флирт

1.12.00 — Что делать, если ты не понимаешь, что имеет в виду человек

1.20.38 — Что делать, если человек на тебя обиделся

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий