Девушка преодолела тысячи километров ради встречи с парнем

Познакомившаяся с парнем в Tinder девушка преодолела 11 тысяч километров ради встречи с ним и не пожалела. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

22-летняя ирландка Клодаг О'Салливан познакомилась с 25-летним американцем Брэди Эллиотом в 2019 году. На тот момент Эллиот служил на Гавайях. Новые знакомые много общались и часто созванивались по видеосвязи, и через три месяца молодой человек попросил О'Салливан приехать к нему.

Эллиот признался, что решился на приглашение после того как услышал песню Nancy Mulligan британского исполнителя Эда Ширана. По его словам, он попросил Вселенную подать ему знак и, услышав композицию, счел, что находится на верном пути. Когда ирландка прилетела на Гавайи, молодые люди сразу же влюбились друг в друга.

В 2020 году О'Салливан узнала, что беременна. Вскоре после этого Эллиот переехал в Ирландию, где теперь пара воспитывает сына Джейми и планирует пожениться.

«Жить в Ирландии просто потрясающе. Я никогда бы не подумал, что перееду в другую страну. Но быть здесь с ней и нашим маленьким сынишкой — самое невероятное, что я когда-либо испытывал, и я люблю каждую секунду своей жизни»,