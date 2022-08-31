Психолог рассказала, кто попадается на крючок абьюзеров-вымогателей

Образ принца на белом коне настолько желанен для многих женщин, что критическое восприятие немного притупляется, когда появляется человек, выдающий себя за идеал. Жертвами такого афериста из Tinder стали две калининградки. За короткий срок альфонс из Узбекистана умудрился развести их на миллионы рублей. О том, почему женщины ведутся на рыцарей наживы, рассказала калининградский психолог Елена Болдырева.

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Каждая женщина внутри — маленькая девочка. Она позволяет себя обманывать, когда желание быть с идеальным мужчиной становится сильнее, чем страх разочароваться в отсутствии такового. Ведь во втором случае ей придётся стать активным участников построения отношений с абсолютно земным обычным человеком, считает Елена Болдырева.

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Как понять, что перед вами аферист?

Есть люди, которые сразу чувствуют подвох. Но не всегда человек может вычислить афериста. Верный способ понять, что с новым знакомым что-то не так, это обратить внимание на своё поведение рядом с ним. Если вы ведёте себя не так, как обычно, то это повод задуматься. Например, вы всегда всё взвешиваете, даже перед тем, как совершить покупку. А тут вдруг замечаете, что хотите помочь этому человеку деньгами без оглядки на последствия.

Чтобы не попасться на удочку, нужно проявлять простую человеческую бдительность и проверять те вещи, которые можно проверить, считает Елена Болдырева.

Почему женщины слепо верят историям, закрывая глаза на нестыковки?

По мнению психолога, в подобных историях с альфонсами-аферистами может иметь место личностная незрелость женщины. Возможно, она успешна в делах, но другие аспекты слабо развиты. Женщина может не видеть очевидных вещей, если она является либо недостаточно зрелой, либо не сформированной, либо глубоко раненой. В связи с этим жертва афериста сознательно или бессознательно не замечает нестыковок в выдуманных историях.

«Настоящая близость – это не когда я закрываю глаза, чтобы не видеть очевидных вещей, а когда между нами есть настоящий эмоциональный контакт»,

— говорит психолог.

Почему жертвы готовы на многое ради вымогателей?

Женщины берут огромные кредиты, занимают деньги у друзей, продают машины и недвижимость, когда у их возлюбленных наступают «финансовые трудности». Жертвы делают всё, чтобы выручить афериста, будто в этом и заключается их миссия.

По мнению психолога, желание спасти чудовище и таким образом заслужить любовь идёт из детства. Когда у ребёнка травматичные отношения с родителями, у него формируется позиция «Я сделаю сверх чего-то для родителя, и тогда он меня полюбит». Женщины вырастают, но в них остаётся раненая маленькая девочка, и когда появляется мужская фигура, эта девочка выходит на передний план. И пусть мужчина не её родитель, но женщина действует так, будто она всё ещё ребёнок и готова на всё, чтобы получить от папы слова: «Ты хорошая».

Если женщина росла в эмоционально благополучной среде, она понимает свои границы и где её обманывают.

Почему жертвы закрываются от своих близких, когда обманщики этого просят?

Обманщики убеждают своих жертв, что им ни в коем случае нельзя рассказывать о том, что происходит подругам или родственникам. Женщины оказываются беззащитными и отрезанными от круга людей, которым доверяют.

Психолог говорит, что жертва игнорирует тревожные предупреждения подруг о том, что её возлюбленный кажется не тем, за кого себя выдаёт, потому что срабатывает феномен, который можно сформулировать пословицей «Нет пророка в своём отечестве». В критичных ситуациях люди охотнее верят телевизору или кому-то со стороны, чем близким, в этом особенность психики человека.

Если у женщины есть сложности в построении близких отношений, а тут появляется мужчина, который остаётся с ней, говорит ей приятные вещи, то бдительность притупляется.

«Тоска по «женскому» может быть настолько сильной, что если появляется возможность её унять, всё остальное уходит на второй план. Это очень болезненно для женщины»,

– говорит психолог.

Как уйти и не возвращаться?

Самостоятельно женщине сложно разорвать такие отношения. Елена Болдырева рекомендует обратиться к психологу, чтобы проработать этот паттерн поведения.