Раскрыта истинная причина имитации оргазма женщинами

Ученые из Университета Южной Флориды (США) раскрыли истинную причину имитации оргазма женщинами. Согласно проведенному ими исследованию, на которое ссылается The Sun, во время полового контакта гетеросексуальные женщины притворяются ради защиты сексуального партнера от смущения.

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Специалисты провели серию взаимосвязанных исследований с целью изучить причины нечестности в вопросах сексуальных потребностей в паре. В ходе первого из них они обнаружили, что чаще имитировали оргазм и не сообщали о своих желаниях женщины, которые не были уверены в мужественности своего партнера и потому опасались задеть его чувства.

В ходе второго исследования ученые установили, что женщины, состоящие в постоянных отношениях с мужчиной и при этом зарабатывающие больше него, вдвое чаще притворялись, что достигли кульминации. Ученые заявили, что полученные результаты проливают свет на то, как обеспокоенность о неуверенном в себе мужчине влияет на развитие коммуникативной тревожности в вопросах сексуального удовлетворения у женщин.

Ведущий автор исследования Джессика Джордан из Университета Южной Флориды объяснила, что ее всегда интересовали причины, по которым женщины ставят во главу угла то, что, по их мнению, нужно их партнерам, а не свои собственные сексуальные потребности и удовлетворение. Она добавила: «Будучи молодой женщиной, я получала много информации — от друзей, пожилых женщин, СМИ — о том, как "обращаться" с мужчинами, и совет, который я слышала чаще всего, заключался в том, чтобы делать все возможное, чтобы защитить их мужественность».