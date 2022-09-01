41-летняя женщина рискнула жизнью ради ребенка от 74-летнего мужа

41-летняя Шеннон Куинн и ее 74-летний муж Стивен из Уэльса, Великобритания, решили завести ребенка. Об этом сообщает Metro.

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Будущие супруги встретились в 2014 году в школе, где работала Шеннон и учились дети Стивена. «Как только я увидела Стивена, я влюбилась в него, и он говорит, что с ним произошло то же самое», — говорит женщина. Спустя девять лет совместной жизни Шеннон и Стивен поняли, что хотят иметь общего ребенка.

В 2014 году у Шеннон обнаружили рак груди, и ей пришлось пройти курс химиотерапии.

«Я решила рискнуть и отказалась принимать препарат после лечения, потому что он вызывает раннюю менопаузу, и тогда я не смогу забеременеть», — рассказывает женщина.

Супруги собирались зачать ребенка с помощью ЭКО, однако, обратившись в национальную службу здравоохранения Англии, они получили отказ.

«Это связано с тем, что у нас уже есть по двое детей. Я считаю это несправедливым, потому что мы хотим иметь общих детей», — отмечает Шеннон.

По словам женщины, она сможет забеременеть только с помощью ЭКО, однако она не принимает противозачаточные таблетки в надежде зачать ребенка естественным путем — это их мечта.