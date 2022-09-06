Ошибки, которые вы совершаете во время ссор с партнером

Конфликты в отношениях происходят у каждой пары, и гораздо лучше, когда они есть, чем когда их нет совсем. Во время конфликта вы отстаиваете свои границы, обсуждаете ценности и становитесь ближе. Но далеко не каждый умеет вести конфликт так, чтобы отношения продолжались, а не становились хуже из-за обидных слов, сказанных во время. "Рамблер" расскажет, какие ошибки вы совершаете во время ссор с партнером.

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Переходите на личности

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Негативные эмоции — это абсолютно нормально, другой вопрос, как мы эти эмоции выражаем. Одни люди начинают оскорблять партнера и переходят в агрессию, часто в ходе этих оскорблений крепкие фразы заменяют факты и выяснение отношений переходит во взаимные претензии. Другие могут оставаться нарочито равнодушными и провоцировать более эмоциональных партнеров.

По словам психологов, конфликтовать нужно с холодной головой, ставя перед собой цель решить проблему сообща. Чтобы снизить градус, старайтесь говорить в комфортное для обоих время и только о своих чувствах не переходить на личности. Вместо "ты меня обидел" говорите "я чувствую себя одиноко или я злюсь, когда ты делаешь это и то".

Не пытаетесь решить проблему

Иногда в отношениях проблему пытается решить только кто-то один, а другому это просто неинтересно. В ходе отношений меняемся не только мы, но и наши желания, планы на будущее. Например, вы хотите семью и давите на партнера, он делает вид, что соглашается с вами, хотя в глубине души осознает, что мечтает о путешествиях.

В какой-то момент важно выйти с партнером на серьезный разговор и определить ваши общие цели. Возможно, вы не пытаетесь решить проблему, потому что ваши пути на самом деле разошлись. А, возможно, обид накопилось столько, что распутать сложный клубок возможно лишь с помощью медиатора. Обычно им становится семейный психолог.

"Варитесь" в прошлом

Чем дольше пара находится вместе, тем с большим количеством трудных ситуаций ей приходится сталкиваться. Это могут быть болезни и проблемы с деньгами, переезды и эпидемии. Паре постоянно приходится выдерживать стресс, проживать личные изменения и перемены друг друга. Это нелегко.

Многие люди не могут пойти вместе дальше, потому что они постоянно напоминают друг другу о прошлых неудачах. О тех, ссорах и ошибках, которые необходимо отпустить. Обычно это говорит о том, что какая-то тема засела в сердце человека. Возможно, кто-то так и не услышал слов прощения или не высказал что-то важное.