Известный телеведущий Дмитрий Нагиев не делится с фанатами подробностями о своей личной жизни. Однако есть информация, что сыну звезды Кириллу 32 года. Также по слухам, Наталья Коваленко и Анна Спектор были возлюбленными шоумена. Психолог Вероника Степанова заявила, что девушки принимают правила Нагиева и не рассказывают о себе.
Мне очень жаль этих женщин, которых скрывают. Ведь им наверняка хочется заявить о себе: «Я жена Нагиева», вести свою социальную сеть, дать где-то интервью, появляться на светских вечеринках, мероприятиях», — поделилась психолог.
Девушка добавила, что все возлюбленные Нагиева не имеют права голоса.