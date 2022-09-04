Известный телеведущий Дмитрий Нагиев не делится с фанатами подробностями о своей личной жизни. Однако есть информация, что сыну звезды Кириллу 32 года. Также по слухам, Наталья Коваленко и Анна Спектор были возлюбленными шоумена. Психолог Вероника Степанова заявила, что девушки принимают правила Нагиева и не рассказывают о себе.