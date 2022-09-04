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4 сентября

«Я жена Нагиева»: о чем молчат избранницы знаменитого актера

Моя Москва.онлайн

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев не делится с фанатами подробностями о своей личной жизни. Однако есть информация, что сыну звезды Кириллу 32 года. Также по слухам, Наталья Коваленко и Анна Спектор были возлюбленными шоумена. Психолог Вероника Степанова заявила, что девушки принимают правила Нагиева и не рассказывают о себе.

Мне очень жаль этих женщин, которых скрывают. Ведь им наверняка хочется заявить о себе: «Я жена Нагиева», вести свою социальную сеть, дать где-то интервью, появляться на светских вечеринках, мероприятиях», — поделилась психолог.

Девушка добавила, что все возлюбленные Нагиева не имеют права голоса.

Любовь,Вероника Степанова,Наталья Коваленко,Дмитрий Нагиев,
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