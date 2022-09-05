Названы категории женщин, чаще вступающих в отношения с абьюзером

В абьюзивные отношения чаще всего вступают люди с низкой самооценкой, считают клинический психолог Антонина Бирюкова и семейный психолог Эдуард Лобастов. В беседе с изданием «Доктор Питер» они назвали категории женщин, которые рискуют оказаться в подобной ситуации.

Лобастов утверждает, что в ловушку абьюзеров попадают женщины, у которых много ограничивающих убеждений о себе. Как правило, от них можно услышать такие фразы, как «да кому я нужна», «я недостойна нормального мужчины», «у меня никогда не будет хороших отношений». По словам психолога, агрессор выбирает таких женщин, потому что они поддаются манипуляции и готовы терпеть эмоциональное и физическое насилие.