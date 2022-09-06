8 признаков здоровых отношений в паре

Несмотря на всю индивидуальность любых отношений, можно достаточно легко определить их «нормальность». Для этого нужно просто понять, из каких 8 основных признаков состоят здоровые отношения в паре.

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1. Позиция партнёров

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Согласно трансактному анализу Эрика Берна, у всех нас имеется три эгосостояния — типы взаимодействия с другими людьми:

«Ребёнок» — поведение, мысли и чувства родом из детства. Ребёнок демонстрирует инфантилизм, эгоизм, беспомощность, состояние подчинения. «Родитель» — поведение, мысли и чувства, скопированные от родителей или родительского образа. Родитель требует, оценивает, осуждает или одобряет, учит, руководит, покровительствует. «Взрослый» — поведение, мысли и чувства, которые являются прямыми ответами на «здесь и сейчас». Взрослый проявляет рассудительность, логически работает с информацией.

Как правило, люди во взрослой позиции находят таких же «взрослых» —что обуславливает серьёзный и ответственный подход к отношениям.

«Родители» же обычно находят себе «детей», что и сказывается на их дальнейших отношениях в виде созависимости, абьюзивных отношений и т. п.

2. Равноправие партнёров

Если в отношениях есть равноправие — это партнёрство. Если кто-то ставит себя выше другого — это подчинение.

3. Общие интересы и ценности

Это то, что нас объединяет и что придаёт чувство родственных душ.

Когда мы с человеком смотрим одинаково на принципиальные для нас вещи, это означает, что мы с ним сходимся в главном. А раз мы с ним близки в фундаментальных вещах, то мы с лёгкостью будем преодолевать возникающие противоречия из-за мелочей.

Мы разные, а значит, интересы и ценности будут тоже. В этом и заключается задача «найти вторую половинку», чтобы мы смотрели на этот мир одинаковыми глазами. Кто-то любит порядок, кто-то живёт в беспорядке. Не важно как. Главное, чтобы это устраивало обоих.

4. Коммуникация

Как решать возникающие противоречия? Как быть ясным и понятным для партнёра? Как разговаривать на интимные и неудобные темы? Как делать замечания?

Наши отношения строятся на общении. Мы не сможем решать совместные задачи, не общаясь. Иметь чёткую и понятную коммуникацию — это важный аспект любых отношений.

5. Право на личное пространство, личные интересы

Является неотъемлемой частью «взрослых» отношений. Да, у нас есть много общего, но это не означает, что мы должны быть идентичными.

Наше совместное партнёрство не должно лишать нас возможности личностного роста и развития в тех направлениях, которые для нас кажутся важными.

6. Сепарация от родителей

Если один из партнёров вовремя не отсепарировался от родителей, то это означает, что в ваших совместных отношениях будут присутствовать третьи лица. А третий, как говорится, всегда лишний.

7. Наличие общих целей

Это объединяет наши усилия для достижения общего результата.

Как вы видите себя вместе через 3, 5, 10 лет? Куда вы двигаетесь?

Возможно, у нас сейчас есть много общего. Но если через 10 лет она хочет жить в другой стране, а он варить сыры в деревне, то «мина» серьёзных разногласий уже заложена изначально в наши отношения.

8. Одинаковая скорость

Возможно у нас есть общие цели, но есть разное понимание времени их достижения. Она хочет ребёнка через год, а он через пять. Цели одни, а взгляды на сроки разные. Стоит подбирать оптимальную для обоих скорость.

Заключение

Это лишь упрощённый взгляд на «конструкцию» любых отношений. Пробежавшись по вышеперечисленным элементам, вы сами можете сделать вывод о «нормальности» ваших. Причём «нормальности» именно для вас самих, а не для кого-то.

Обратите внимание на то, что мы обычно говорим «построить отношения». В каком-то смысле мы действительно «строители» своих отношений.

А что можно получить, если начать строительство без «проекта», без планирования?

Скорее всего, такая постройка с годами разрушится. Значит, стоит сначала составить проект, нарисовать генплан, а лишь потом начинать «строить» согласно проекту и осуществлять «авторский надзор».

Если же у вас уже есть реализованный «проект» в виде «постройки» — проведите «экспертизу объекта».

Если всё «нормально» и отношения «железо — бетонные», тогда беспокоиться не о чем. Если же «фундамент размывают грунтовые воды», то нужно понять «можно ли провести капремонт» и спасти «вашу постройку» или спасать уже нереально и нужно строить, и переселяться в «новый дом».