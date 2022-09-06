Названы мужские привычки, которые раздражают женщин

Эксперты перечислили мужские привычки, которые способны вывести из себя любую женщину.

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Так, женщин раздражает, когда мужчина делает комплименты незнакомым девушкам. Многие парни уверены, что их взгляды в сторону других дам остаются незамеченными вторыми половинками, но это совсем не так.

Многие мужчины на вопрос «что приготовить на ужин» отвечают «не знаю» или «что ты решишь». Такие ответы не помогают, а, наоборот, мешают, потому что женщины продолжают ломать голову над тем, что подать на стол.

Некоторые мужчины часто устраивают бардак в только что убранной комнате, что тоже вызывает раздражение, Тем более если молодой человек не помогает с уборкой.

Также женщина не будет рада, если мужчина оставит после себя гору грязной посуды с подсохшей едой, передает Life.ru.