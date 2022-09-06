Ведущая «Давай поженимся!» назвала плюсы брака по расчету

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что считает браки по расчету более стабильными, чем браки, заключенные по любви. Плюсы таких союзов она назвала в своем Telegram-канале.

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«Как показывает мой большой профессиональный опыт, договорные браки оказываются более стабильны, особенно у богатых людей. Причина в том, что бизнес — это система, а брак — это стратегия, дающая всем участникам этих договоренностей доверие и спокойствие», — заверила россиянок телеведущая.

Телесваха уточнила, что такой тип брака подходит не для всех. Она добавила, что в своей профессиональной деятельности отказывала некоторым клиентам в поиске кандидатов для договорного союза.

Ранее Сябитова высказалась о трудностях, с которыми женщины сталкиваются, когда становятся матерями. Она назвала материнство самой сложной работой. Ведущая процитировала слова своей бабушки о том, что беременность является изнурительным процессом, а роды — жестоким.