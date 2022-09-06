Мужчина потерял память из-за аварии и заново влюбился в свою жену

36-летний Люк Бактон из штата Квинсленд, Австралия, заново влюбился в свою жену после потери памяти из-за аварии. Об этом сообщает 7News.

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Авария произошла в мае 2017 года. Бактон ехал на мотоцикле, врезался в припаркованный автомобиль и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он забыл большую часть своей жизни, не мог ходить, говорить и не узнавал свою жену Мелиссу, с которой поженился за девять месяцев до этого.

Мужчина провел больше полугода в больнице, а затем полтора года проходил медицинскую реабилитацию. Все это время Мелисса была рядом с Бактоном и помогала ему восстановить воспоминания, которые он потерял.

«Думаю, когда мы говорили "в горе и в радости, в болезни и в здравии", я действительно имела это в виду. Он мой лучший друг, он всегда им был и остается», — рассказывает женщина.

Бактон полюбил свою жену заново, но до сих пор расстраивается, что не может вспомнить яркие моменты из прошлой жизни. Несмотря на это, воспоминания постепенно восстанавливаются, и мужчина иногда видит обрывки прошлого во снах. Бактон рассказал, что ему приснился первый танец с Мелиссой, и та подтвердила, что все детали из его сна произошли наяву.

В августе 2021 года Бактон и Мелисса стали родителями — на свет появился их сын Мика.

«Мы были на седьмом небе от счастья. У нас появилась новая жизнь», — говорит женщина. Бактон признался, что рождение ребенка помогло ему «снова почувствовать себя целостным».