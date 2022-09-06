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18 часов назад

Психологи выяснили, как женщине сделать мужчину счастливее

Газета.Ruиещё 1

Мужчины чувствуют себя счастливее в отношениях, когда партнерши считают их шутки смешнее собственных, выяснила группа психологов из Силезского университета и Университета кардинала Стефана Вышиньского в Польше и Падуанского университета в Италии. Об этом они рассказали в статье в журнале Personality and Individual Differences.

Психологи выяснили, как женщине сделать мужчину счастливее
Фото: freepik.comfreepik.com

Исследователи опросили 149 гетеросексуальные пары со средней продолжительностью отношений около семи лет. Добровольцы сообщили, как часто они шутили со своим партнером, как часто шутил партнер и как часто они считали его шутки смешными.

Как выяснилось, мужчины шутили чаще и оценивали свои шутки как более удачные, хотя в частоте смеха над шутками партнера половых различий не было. Мужской юмор чаще был связан с агрессией и самоутверждением.

При этом мужчины чувствовали себя счастливее в отношениях, где партнерша оценивала их шутки как более смешные по сравнению со своими собственными.

«Шутки, смех и юмор по-прежнему являются частью механизмов, участвующих в построении отношений между партнерами в долгосрочных отношениях», — заключили исследователи.

Любовь,
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