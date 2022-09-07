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2 часа назад

Почему даже красивым и успешным трудно строить личную жизнь

Даша Краснова

Многое в нашей жизни зависит от самооценки, чувствуем ли мы себя привлекательными и достойными любви, можем ли мы строить карьеру и брать на себя ответственность. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы узнали, какие проблемы бывают из-за очень низкой или очень высокой самооценки и как их презвомочь.

Почему даже красивым и успешным трудно строить личную жизнь
Фото: unsplashunsplash
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Самоценность — это принятие себя, ощущение собственного права на счастье. Человек, у которого сформирована нормальная самооценка, понимает, что с ним все в порядке, а его чувства и потребности важны. Он понимает свои эмоции, реализует свои нужды и не претендует на чужую свободу.

Но когда мы растем и формируемся, наша самооценка претерпевает всякие изменения. В основном, на это влияют родители. Людям с низкой самоценностью трудно строить отношения, да и просто трудно по жизни. Однако и в завышенной самооценке ничего хорошего нет, правда это случается редко.

Про виды самооценки и проблемы с ними рассказал психиатр и психотерапевт Кристо ван Меер.

Таймкод:

01.35 — Как формируется самооценка

5.00 — Свобода и ответственность

9.20 — Как вырастить человека с низкой самооценкой понятно, а как вырастить нарцисса

12.30 — Почему публичные люди имеют проблемы с самооценкой

16.50 — Яркая личность — это что

21.30 — Синдром самозванца

25.10 — Почему отношения с человеком с низкой или высокой самооценкой трудно

31.45 — Как нарциссы выбирают себе жертв

33.50 — Как понять, что я вышел из абьюза

37.18 — Просто будь собой vs будь легким и люди к тебе потянутся

42.20 — Как люди становятся хорошими девочками и мальчиками

45.10 — Просто прими меня таким, какой я есть!

47.45 — Люди с тяжелым характером. Кто они?

53.50 — Можно ли стать легким?

58.40 — Работающая женщина vs легкая красотка

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Кристо ван Меер

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Google,Apple,
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