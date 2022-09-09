6 вопросов, которые нужно задать друг другу перед расставанием

Иногда даже затяжной кризис брака не повод, чтобы заканчивать отношения.

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Во время долгих отношений случаются удивительные взлеты и разочаровывающие падения, после которых кажется, что самый верный вариант — это расставание. Но даже в затяжном кризисе психологи советуют взвесить все плюсы и минусы разрыва. Чтобы понять, стоит ли заканчивать отношения, задайте себе и друг другу несколько важных вопросов.

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Доверяете ли вы партнеру?

Если вы не можете быть искренней с избранником, боитесь осуждения или ждете, что он в очередной раз подведет вас, то эти отношения вряд ли продлятся долго. Однако, если даже в период кризиса вы продолжаете доверять возлюбленному и знаете, что можете на него положиться, то сможете преодолеть даже затянувшиеся противоречия.

Начнете ли вы развиваться, если расстанетесь?

Задумайтесь, будет ли ваша жизнь счастливее и спокойнее друг без друга? Иногда в отношениях партнеры забывают о саморазвитии, отказываются от своих целей и мечтаний. Если в ваших отношениях произошло именно так, то расставание поможет вернуться к себе настоящей.

Ваши цели и планы совпадают?

Когда вы строите общее будущее, стремитесь к целям, даже в моменты кризиса вы сможете остаться командой. Если же ваши мечты не совпадают, то семейная жизнь будет похожа на сюжет известной басни. Чем сильнее расходятся интересы, тем меньше шансов, что партнеры смогут достигнуть компромисса.

Вам комфортнее вместе или по одиночке?

Если о свидании вы думаете с тоской, зато с удовольствием предвкушаете выходные в одиночестве, вам будет сложно сохранить отношения. Одиночество вдвоем гораздо болезненнее, чем настоящее, ведь каждому партнеру приходится обманывать себя, считая, что рядом находится близкий человек.

Разговариваете ли вы друг с другом?

Каждый человек проводит часть жизни вне отношений, но близость определяется тем, делитесь ли вы впечатлениями и эмоциями. Безусловно, бывают ситуации, когда навалившиеся проблемы на время становятся важнее отношений и разговоров друг с другом. Но это должно быть в порядке исключения.

Если же вы чувствуете, что партнер постоянно ставит вас на второе место и не интересуется вашей жизнью, а вы при этом отвечаете ему тем же, задумайтесь, нужны ли вам такие отношения.

Сделали ли вы все, чтобы спасти отношения?