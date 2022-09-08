Психолог рассказал о сексуальных проблемах у семейных пар

«Одна из основных проблем, с которой сталкиваются психологи, когда приходят люди – это проблемы сексуального характера. С такими проблемами приходят 8 из 10 пар. У многих семейных пар секс, бывает, отсутствует на протяжении полугода и года. Поэтому растет спрос на секс-игрушки, потому что люди не могут найти общий язык, как-то сбросить напряжение. Конечно, очень сильно повлиял карантин, так как люди остались наедине со своими эмоциями в замкнутом пространстве. Чаще всего в секс-шоп люди приходят покупать игрушки парами после того, как приходят к психологу. После общения с психологом они укрепляют отношения разнообразием»,